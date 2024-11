5. decembra prihaja na VOYO nova, 10. sezona serije Ja, Chef!

Prihaja pa tudi bosanska humoristična serija Pisarna, moj dom in cel kup božičnih in malo manj božičnih filmov, da zadostimo vsem okusom.

10. sezona Ja, Chefa z novimi liki

Deseta sezona se nadaljuje, kjer se je prejšnja končala. Kar je še kar logično. Še vedno smo v Hotelu Eleonora, pa tudi noben lik iz 9. sezone še ni umrl. Čeprav je nekajkrat bilo zelo blizu. Tudi Pika je še zmeraj noseča. Marjeti in Ljubotu so očitno zvezde naklonjene, od Luke in Pike so se pa zvezde sreče in ljubezni prav umaknile. Skrile v luknjo in nočejo več ven.

Menda pride tudi nov natakar, kdo in kdaj, boste morali pa sami pogledati. Dekleta bodo zadovoljna, saj bo priplaval po reki ljubezni ...

Prvi dve epizodi si boste lahko pogledali že v četrtek, 5. decembra, potem pa vsak teden pride nova epizoda.