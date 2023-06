50 let od prvega Jamesa Bonda, ki ga je upodobil Roger Moore

Moore je kot tretji igralec Jamesa Bonda prepričal tudi občinstvo. Naslovna pesem filma Živi in pusti umreti v izvedbi Paula McCartneyja je bila celo nominirana za oskarja. To je bil začetek novega uspešnega obdobja za agenta 007 in igralskega zvezdnika, ki je do leta 1985 slavnega tajnega agenta z dovoljenjem za ubijanje odigral v sedmih filmih.

Kot je Moore zapisal v svoji knjigi The 007 Diaries , je med branjem scenarija v glavi ves čas slišal glas Conneryja. Med pripravami na snemanje je slavne besede Bond, James Bond, izgovoril tako, da je prevzel njegov škotski naglas. Njegovo živčnost je pomiril režiser Guy Hamilton , ki mu je dejal: "Sean je bil Sean in ti si ti." Te besede si je igralec vzel k srcu in vlogo naredil za svojo.

V 60. letih minulega stoletja so bili filmi o Jamesu Bondu prava uspešnica. Ko sta morala producenta Harry Saltzman in Albert Broccoli izbrati novega Jamesa Bonda, sta se odločila za Rogerja Moora, ki je nase opozoril z vlogo Simona Templarja v televizijski seriji Svetnik in delno tudi kot lord Sinclair v kultni seriji The Persuaders. Snemanje filma Živi in pusti umreti se je začelo nekaj dni pred igralčevim 45. rojstnim dnem in je med drugim potekalo v New Yorku, New Orleansu in na Jamajki.

Film je poleg Moora kot novega Jamesa Bonda prinesel še nekaj prelomnic, med drugim ljubezenski prizor med Jamesom Bondom in Rosie Carver, ki jo je upodobila Gloria Hendry. Bil je prvi prizor, v katerem je agent 007 poljubil temnopolto žensko, in hkrati tudi eden prvih tovrstnih ljubezenskih prizorov za zahodne kinematografije.