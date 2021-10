5KA: projekt, ki dokazuje, da sodobni mediji ljudi ne le zabavajo, temveč tudi učijo

Zakaj učitelj obleče skafander? To ni začetek kakšne šale, ampak majhen del zelo resnega projekta. Naročniki naše storitve VOYO bodo lahko kadar koli in kjer koli šli v šolo. Za to bo poskrbela 5KA, projekt, ki dokazuje, da sodobni mediji ljudi ne le zabavajo, ampak tudi učijo. 5KA je serija kratkih razlag učne snovi, ki bo prišla prav vsem osnovnošolcem in njihovim staršem, da pokrpajo kakšno luknjo v znanju in dobijo kakšno petko.