5KA: Resno-zabavna spletna učilnica za pomoč otrokom in staršem

Z resno-zabavno spletno učilnico 5KA bodo otroci lažje, zabavneje in hitreje dopolnjevali in utrjevali svoje znanje. Tako jim bo ostalo več časa za športne aktivnosti in druženje s prijatelji. Vsekakor pa je 5KA tudi zakladnica znanj, ki so jih odrasli že pozabili ali pobrkljali: "V čem je že razlika med stavkom in povedjo?"

Na 5KI najdete filmčke za 12 predmetov: matematiko, angleščino, slovenščino, spoznavanje okolja, družbo, naravoslovje in tehniko, naravoslovje, geografijo, zgodovino, kemijo, fiziko in biologijo.

Predavanja smo posneli v strašno kul studiu in jih opremili z interaktivnimi grafikami in zanimivimi eksperimenti. Veliko je tudi življenjskih primerov, da si otroci lažje predstavljajo snov.

V preteklih mesecih je 16 učiteljev posnelo učni program devetletke v obliki od 3- do 15-minutnih filmčkov. 12 predmetov smo posneli v obliki več kot 1100 videov, ki smo jih naložili na VOYO in jih poimenovali resno-zabavna spletna učilnica. Učitelji, ki smo jih izbrali, so strokovnjaki, ki svoj poklic jemljejo kot poslanstvo, v njem neskončno uživajo in svoje znanje z veseljem, nasmehom in smislom za humor delijo z otroki, ki bi radi na zabaven in spodbuden način utrjevali znanje, odkrivali nove podatke in razumeli šolsko učno snov. Hkrati pa ti filmčki niso namenjeni samo otrokom, temveč tudi njihovim staršem in vsem ostalim, ki so že pozabili, kako poteka fotosinteza, kje stojijo vejice, zakaj so flamingi roza barve, kje se razteza Dinarsko gorstvo in kdo je bil Tutankamon.

Jaka Lipar, fizika

"Biti učitelj mi pomeni vse. To je moje poslanstvo in v tem uživam. Vsakodnevno predajanje znanja malim junakom mi pomeni največ. Ne bom pozabil letošnje valete, saj sem za darilo prejel kar veliko drevo, in sicer lipo. Še dobro, da se ne pišem Hrastar."

Anita Mirjanić, zgodovina

"Učence želim naučiti, da so preteklost spreminjali pogumni ljudje. Če ne bi bilo njihove drznosti in poguma, ne bi bilo človeškega napredka. Želim jih navdihovati in navdušiti za predmet ter jim tako pomagati odkriti tisto nekaj, kar bodo radi počeli vse življenje."

Nina Oblak, 1. do 3. razred

"Učiteljski poklic ima v mojem življenju res velik pomen. V čast si štejem to, da lahko izobražujem in vzgajam male bistre učenjake, ki bodo kaj kmalu postali odrasli ljudje. Kakšne prihodnosti si želimo? Včasih se učitelji ne zavedamo, koliko je v naših rokah."

Polona Nastran, angleščina, 4. in 5. razred

"Razveselim se, kadar učenci spoznajo, da je angleščina res uporabna v vsakdanjem življenju, in navdušeno pripovedujejo, kako jim je znanje prišlo prav na potovanju, pri branju knjig ali sporazumevanju na spletu. Pobožajo me njihove besede, ko se ob koncu leta zahvalijo za mojo spodbudo ter povedo, da je bilo učenje angleščine res zabavno."

Tina Fabijan, biologija

"Poleg samega podajanja znanja se mi zdi pomembno, da kot učiteljica otrokom pokažem, da sem jih kot odrasla oseba pripravljena poslušati in se ob meni počutijo sprejete in razumljene."

Anja Frank, angleščina, 2. in 3. razred

"Menim, da lahko učitelji uspešno poučujemo in razumemo učenca šele takrat, ko smo tudi sami učenci in se lahko učimo od učencev, jih razumemo, vemo, kaj razumejo, kaj znajo, koliko zmorejo in kako se uspešno učijo. Ta vzajemnost, odnos dam-daj nas vse bogati."

Karmen Ležić, matematika, 6. in 9. razred

"Biti učitelj je res lep poklic. Vsak dan v službi je drugačen. Lahko si pripraviš res natančno pripravo in ko prideš v učilnico, pogosto učenci s svojimi vprašanji, primeri in idejami usmerijo uro. Pomembno se mi zdi, da to učencem dovolim, saj jim tako približam predmet, da lažje razumejo snov."

Janja Rostohar, slovenščina, 6. in 7. razred

"Največ mi pomeni zadovoljstvo učencev. To, da grem rada v razred in da me tam pričakajo sproščeni učenci. Ne želim, da se me bojijo, da doživljajo stres pri ocenjevanju ali ob neuspehu. Pomembno pa se je potruditi po svojih najboljših močeh in predvsem biti dober človek."

Matija Purkat, 4. in 5. razred

"Največja nagrada pri mojem poklicu je petka, ki jo dobiš od učenca, ki te ne sprejme ob začetku šolskega leta, in ti ob šolskem zaključku reče – to leto je minilo pa nekam prehitro."

Alen Lovrič, angleščina, 6. do 9. razred

"Za sodelovanje pri 5KI sem se odločil, ker sem že prej sam počel nekaj podobnega, seveda v veliko manjšem obsegu, tako da je bila to logična nadgradnja. Moj cilj je, da imajo otroci in vsi, ki to potrebujejo, dostop do kakovostnih razlag."

Nermin Bajramović, matematika, 7. in 8. razred

"Izziv je razložiti snov v kratkem videu, kjer moraš zajeti vse bistvene stvari. Matematika je povsod okrog nas, le videti jo moramo. Tokrat jo v videih lahko res »vidite«. Pustite se odpeljati v čudoviti svet raziskovanja števil in geometrijskih oblik!"

Daša Sojer, naravoslovje

"Uživam v pestrem in dinamičnem delu, najraje pa sem z učenci na terenu, ko raziskujemo šolsko okolico ali ko gremo na kakšno ekskurzijo. Zelo rada v šolo prinesem tudi kakšno žival."

Jernej Jakob, geografija, 6. in 7. razred

"Pri šolanju na daljavo sem ustno ocenjeval. Učenec je imel pri odgovarjanju veliko tremo, vseeno pa je odgovarjal zelo dobro. Ko si je prislužil petico, se je od sreče razjokal, za kamero pa je glasno slavila celotna družina."

Jana Božič, slovenščina, 8. in 9. razred

"Biti učitelj mi pomeni življenjsko poslanstvo, nekaj, za kar bi se znova in znova odločila, saj včasih dobim od učencev celo več, kot dam. Uživam v svojem poklicu in nikoli ne rečem, da grem v službo, vedno, da grem v šolo."

Estera Popovič, geografija, 8. in 9. razred

"Razveselila sem se, ker so otroci med korono komaj čakali, da se znova vidimo na ZOOM-u! Vesela sem, kadar se pohecajo. To pomeni, da so ob meni sproščeni, kljub temu, da me vikajo. Sproščen odnos nam omogoča, da se lahko pogovarjamo tudi o življenjskih stvareh, pri katerih jim lahko pomagam."

Katja Polanc, kemija

"Najbolj sem si zapomnila prvo zaposlitev, bilo je nadomeščanje za dva meseca v osnovni šoli. Ko sem odhajala, so mi napisali, da me imajo radi, neka učenka pa mi je dejala, da se mi zahvaljuje, saj končno razume kemijo! To se mi je globoko vtisnilo v spomin in tega ne bom pozabila!"

Vsebine 5KE bodo staršem in otrokom na VOYO na voljo kjerkoli in kadarkoli. Vsi pa se lahko poslovimo od stavka – NE ZNAM!