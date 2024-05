5KA za konec šolskega leta: Dostop za otroke iz socialno šibkejših družin

Približuje se konec šolskega leta in za številne šolarje je zaradi zaključevanja ocen prav to šolsko obdobje najbolj zahtevno. Mnogi potrebujejo dodatno razlago ter vaje, tu jim lahko pomaga 5KA, resnozabavna spletna učilnica. Da bodo lahko snov utrjevali vsi, tudi tisti, ki si VOYO dostopa ne morajo privoščiti, so na Pro Plusu otrokom iz socialno šibkejših družin, vključenim v program Veriga dobrih ljudi, podelili trimesečne VOYO dostope.

Znanje je moč, pravijo na Pro Plusu, kjer verjamejo, da si vsi zaslužimo enake možnosti izobraževanja. V ta namen so na VOYO razvili 5KO, resnozabavno spletno učilnico, s katero otroci lažje, zabavneje in hitreje dopolnjujejo ter utrjujejo svoje znanje. V njej najdete učni program celotne devetletke. 16 osnovnošolskih učiteljev je odpredavalo 12 predmetov, posnetih je bilo več kot 1100 videov.

Jaka Lipar je učitelj fizike tudi na 5KI. FOTO: VOYO icon-expand

V treh letih je 5KA pomagala že številnim, pozitivne odzive dobivajo tudi učitelji, vključeni v projekt. Prejel sem veliko pohval in lepih besed. Moji učenci so ponosni, da jih uči učitelj, ki je na 5KI, hkrati se radi s tem pohvalijo, nam je zaupal Jaka Lipar, učitelj fizike. Z njim se strinja tudi učiteljica Nina Oblak. Odzivi so zelo pozitivni. Otrokom je 5KA zanimiva zaradi drugačnega pristopa, staršem pa zato, ker vedo, da otroci gledajo kvalitetno vsebino, je strnila svoje izkušnje. Brezplačni VOYO dostop za otroke zadnje triade osnovne šole Da bodo znanje usvajali vsi, tudi tisti, ki si VOYO dostopa ne morajo privoščiti, so na Pro Plusu otrokom zadnje triade osnovne šole, vključenim v projekt Veriga dobrih ljudi Zveze prijateljev mladine Moste-Polje, podarili brezplačne VOYO dostope. Celoletni dostop pa so podelili tudi njihovemu večgeneracijskemu centru, kjer ga letno obišče do 250 otrok. Priprava na nacionalne preizkuse znanja, ki potekajo ravno zdaj, bo tako zanje sedaj bolj zabavna in dinamična.

5KA je spletna učilnica na VOYO. FOTO: VOYO icon-expand

"Zahvaljujemo se Pro Plusu, saj bomo družinam, vključenim v program Veriga dobrih ljudi, lahko omogočili trimesečno uporabo storitve VOYO in dostopa do izobraževalnih vsebin v spletni učilnici 5KA, ki jim bodo zagotovo koristile pri zaključevanju ocen," je povedala Živa Logar, koordinatorka projekta Veriga dobrih ljudi. Dostopa se bo gotovo razveselila celotna družina, ki se bo ob večerih lahko zabavala z gledanjem priljubljenih serij in filmov na VOYO. "Družine, vključene v naš program, si tovrstnih televizijskih platform ne morejo privoščiti, saj jim predstavljajo nadstandarden strošek. Dostop boste omogočili družinam po celotni Sloveniji," je dodala Živa Logar. Pro Plus sicer že vrsto let sodeluje z Zvezo prijateljev mladine Moste-Polje, od samega začetka so tudi medijski partnerji projekta Veriga dobrih ljudi, ki celostno pomaga družinam z mladoletnimi otroki iz primeža revščine. Izobraževanje otrok in pomoč družinam iz socialno ogroženih okolij je namreč ena njihovih glavnih zavez.

5KA učiteljica Nina Oblak FOTO: VOYO icon-expand