60 let Mariske Hargitay: od težkega otroštva do bleščeče kariere

Mariska Hargitay praznuje 60. rojstni dan. Hči hollywoodske seks ikone Jayne Mansfield in madžarskega bodibilderja Mickeyja Hargitayja je v tem času prehodila pot od težkega otroštva do bleščeče kariere. Med drugim se lahko pohvali z igranjem v najdlje trajajoči seriji v ZDA, njen lik detektivke Olivie Benson pa je najdlje trajajoč lik v dramski seriji.

Marisko Hargitay lahko na BRIO spremljate v glavni vlogi v seriji Zakon in red: Enota za posebne primere.

Igralka in aktivistka ter velika zagovornica žrtev spolnega nasilja Mariska Hargitay je na svet prijokala 23. januarja leta 1964 kot najmlajša izmed otrok legendarne hollywoodske seks ikone Jayne Mansfield in madžarskega igralca, bodibilderja in nekdanjega lastnika naslova Mr. Universe Mickeyja Hargitayja.

Dojenčica Mariska s starejšimi sorojenci in mamo, zvezdnico Jayne Mansfield. FOTO: Profimedia

Življenje igralke je leta 1967 močno zaznamovala tragična avtomobilska nesreča, v katero je bila kot triletna malčica udeležena skupaj z dvema sorojencema, mamo, njenim novim partnerjem in voznikom. Vse tri odrasle osebe, vključno s slavno Jayne Mansfield, so tisto noč izgubile življenje, trije otroci pa so čudežno preživeli. "Že kot majhna sem se naučila, da v življenju ni zagotovil," je o izgubi mame pred leti spregovorila igralka in priznala, da je veliko let zgolj skušala preživeti, pri tem pa pozabiti na čustva. "Moje življenje je proces odstranjevanja plasti ter iskanja ponovnega zaupanja." Igralka se je morala leta 2006 posloviti tudi od očeta, ki je umrl zaradi raka. "To je bila ogromna izguba. Bil je moja moč, oseba, ki je verjela vame. A uspela sem se posloviti. Bilo je zelo mirno. Pogledal me je in mi dejal: Mariska. Za vedno."

Prva epizoda serije Zakon in red: Enota za posebne primere je luč sveta ugledala 20. septembra 1999. FOTO: Profimedia

Kljub materini dediščini Mariska ni želela, da bi jo primerjali z njo, zato je svojo karierno pot raje začela po očetovih stopinjah in kot sveže polnoletno dekle osvojila naziv Miss Beverly Hills, na tekmovanju za naziv Miss California pa se je uvrstila na četrto mesto. Marisko je pot nato zanesla v igralske vode, kjer je zaigrala v nekaj serijah in akcijskih filmih, preden je leta 1999 stopila v čevlje lika detektivke Olivie Benson v seriji Zakon in red: Enota za posebne primere. Prva epizoda serije je luč sveta ugledala 20. septembra 1999. Serija Zakon in red: Enota za posebne je del televizije že 25 let. Je najdlje trajajoča serija v Združenih državah Amerike, lik detektivke Olivie Benson pa najdlje trajajoč lik v dramski seriji. Serija, ki spremlja ekipo detektivov, ki rešujejo primere spolnega nasilja in posilstev, je v družbi spremenila marsikaj.

Serija spremlja ekipo detektivov, ki rešujejo primere spolnega nasilja. V njej igrata tudi raper Ice T in Peter Scanavino. FOTO: AP

Po pisanju revije Time je pomagala spremeniti način razmišljanja ljudi o spolnem napadu. Univerza Washington State je leta 2015 opravila študijo, ki je pokazala, da imajo gledalci serije bolj zdrav odnos do privolitve v spolnost in bolje razumejo vzroke spolnega nasilja. "Glavna razlika med to serijo in katero koli drugo kriminalno dramo je, da vključuje tako zločin kot pregon zločina," so pojasnili. "Ne samo, da gledalci vidijo, da se zločin zgodi, nato vidijo, da je storilec kaznovan. Sporočilo serije je, da se spolno nasilje dogaja, vendar je kaznivo in se lahko znajdeš v težavah, če to počneš."

Serija, ki se odvija že 25. sezon, je prav tako dokazala, da spolno nasilje ne diskriminira. "Dogaja se v vseh socialno-ekonomskih statusih, vseh religijah, vseh kulturah in vseh skupinah." Tudi Mariska Hargitay, ki je nedavno prvič spregovorila o lastni izkušnji s posilstvom, se zaveda vpliva serije in njenega lika, za katerega je v preteklosti dobila tako emmy kot zlati globus.

Mariska Hargitay in Peter Hermann sta poročena 20 let, skupaj imata tri otroke. FOTO: AP