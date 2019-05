72. filmski festival v Cannesu bo odprla zvezdniška 'zombijada'

Film Jima Jarmuscha The Dead Don't Die (Mrtvi ne umrejo), v katerem igra zvezdniška zasedba, med njimi Bill Murray, Tilda Swinton, Steve Buscemi, Iggy Pop, RZA, Selena Gomez, Chloe Sevigny, Rosie PerezinTom Waits, so uvrstili v tekmovalni program canskega festivala. Tja so se s svojimi filmi uvrstili še režiserji Quentin Tarantino, Marco Bellocchio,brata Dardenne, Arnaud Desplechin, Xavier Dolan, Ken LoachinTerrence Malick.

Za zlato palmo se bodo potegovale tudi štiri režiserke. Pri 21 filmih to sicer ni veliko, je pa več kot v prejšnjih letih, ko je bil festival tarča kritik, saj na njem skorajda ni bilo filmov režiserk. To so Francozinja Mati Diop, ki je po pisanju nemške tiskovne agencije dpa prva temnopolta režiserka v več kot 70-letni zgodovini festivala v tekmovalnem programu, avstrijska režiserka Jessica Hausner ter francoski režiserki Celine SciammainJustine Triet.

Na čelu žirije bo mehiški režiser Alejandro Gonzalez Inarritu, ki je prvi filmski ustvarjalec iz Mehike, ki ga je doletela ta čast.