75 let britanske igralke Charlotte Rampling

Britanska igralka Charlotte Rampling je dopolnila 75 let. Svetovno slavo je dosegla s kontroverznim filmom Nočni portir Liliane Cavani o mazohističnem odnosu med poveljnikom taborišča in taboriščnico. Sodelovala je z režiserji, kot so Luchino Visconti, Woody Allen, Lars von Trier in Francois Ozon.

Rodila se je v Veliki Britaniji kot hči britanskega častnika in olimpijskega zmagovalca, odraščala v Gibraltarju ter zatem živela v Franciji, Italiji in Španiji. Kariero je začela kot fotomodel, kar je bila odskočna deska za igralstvo. icon-expand Charlotte Rampling se je rodila 5. februarja 1946. FOTO: Profimedia Filmsko kariero je začela leta 1964 v filmu Šarm ali kako ga pridobiš režiserja Richarda Lesterja. Dve leti pozneje je nastopila v filmu Georgy Girl režiserjaSilvia Narizzana in potem žela uspeh v britanski, francoski in italijanski kinematografiji s pogosto kontroverznimi vlogami. Leta 1969 je zaigrala vViscontijevem filmu Somrak bogov, svetovno slavo pa dosegla leta 1974 s filmomNočni portir. Hollywood je, kot pravi, ni nikoli zanimal, vedno le Evropa s svojo raznolikostjo, jeziki in inteligenco. Jo je pa ameriško občinstvo med drugim spoznalo v filmu Woodyja Allena Spomini na zvezdni prah iz leta 1980 in filmu Sidneyja Lumeta Sodba iz leta 1982. icon-expand Leta 2019 je na Berlinalu prejela častnega zlatega medveda za življenjsko delo. FOTO: Profimedia Drugi vrhunec kariere je doživela leta 2003, ko jo je znova odkril Fracois Ozon in jo med drugim angažiral v filmu Bazen. Evropska filmska akademija ji je za vlogo podelila nagrado za najboljšo igralko. V Melanholiji Larsa von Trierja pa je odigrala lik Gaby, ki ga je režiser zasnoval po svoji materi. Leta 2015 je s soigralcem Tomom Courtenayjem na Berlinalu prejela srebrnega medveda za igro v filmu 45 let Andrewa Haigha. Za igro v filmu je bila nagrajena tudi na podelitvi evropskih filmskih nagrad, istega leta pa ji je Evropska filmska akademija podelila še nagrado za življenjsko delo. PREBERI ŠE 'Samo ljudje, ki imajo radi skupinski seks, uživajo v snemanju spolnih scen' Leta 2001 je na podelitvi francoskih filmskih nagrad prejela častnega cezarja in leta 2019 častnega zlatega medveda v Berlinu. Ob prejemu je povedala, da je vedno igrala le tiste like, ki bi lahko bili ona. icon-expand