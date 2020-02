77-letni Harrison Ford bo zaigral tudi v petem delu pustolovske franšize Indiana Jones

V filmu Indiana Jones in lov za izgubljenim zakladom je bil Ford star 39 let.

V času, ko bo luč sveta ugledal peti del franšize Indiana Jones, bo Harrison Ford star 79 let.

V času predvajanja prvega dela franšize je bil Ford star 39 let, peti del pa naj bi oživel v mesecu, ko bo igralec dopolnil 79 let. Kljub temu, da se je o novem delu franšize govorilo dlje časa in da se je javnost spraševala, ali ustvarjalci filma razmišljajo o zamenjavi osrednjega igralca, je Ford pred časom zatrdil, da se od franšize še ne namerava posloviti:''Kdo bo Indiana Jones, ko jaz odidem? Nihče! Samo jaz sem lahko Indiana Jones. Ko odidem, bo z menoj odšla tudi franšiza,'' je povedal v enem od lanskoletnih intervjujev.