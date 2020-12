93. podelitev oskarjev z dvomesečno zamudo

S sedmimi oskarji nagrajeni režiserSteven Soderberghnaj bi po pisanju britanskega BBC zaradi pandemije covida-19 "na novo zasnoval" svečano podelitev.

Čeprav so številke televizijskih gledalcev v minulih letih padale, so oskarji še vedno dogodek v zabavni industriji, o katerem se največ govori. Glede na analitike Twitterja, objavljene leta 2014, so bili tviti o takratnih oskarjih deležni 3,3 milijarde ogledov. Med objavljenimi tviti je bil pred šestimi leti tudi selfie gostiteljice oskarjev Ellen DeGeneres in drugih zvezdnikov, ki je postal najbolj deljen tvit v zgodovini platforme.