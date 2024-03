96. Oskarji: Oppenheimer, pojoči Ken in slava Ukrajini

Na 96. podelitvi oskarjev v gledališču Dolby v Los Angelesu je letos slavil film Oppenheimer, ki je od 13 nominacij prejel kar sedem oskarjev, in sicer za najboljši film, režijo, glavnega in stranskega igralca, montažo, scenografijo in glasbo. Med osmoljenci so filmi Maestro, Morilci cvetne lune in Barbie.

Oskarja za najboljši film so iz rok Ala Pacina prejeli ustvarjalci filma Oppenheimer, kot je slavil tudi Christopher Nolan za režijo taistega filma, za moško glavno vlogo je prav tako za Oppenheimerja oskarja prejel Cillian Murphy, za glavno žensko vlogo pa je oskarja prejela Emma Stone za Nesrečna bitja. V stranskih vlogah sta slavila Da'Vine Joy Randolph za Bartonovo akademijo in Robert Downey jr. za Oppenheimerja. Film je prejel tudi oskarja za scenografijo, montažo in izvirno glasbo.

Christopher Nolan je osvojil oskarja za najboljšega režiserja

Steven Spielberg je Nolanu podelil oskarja za režijo, ki je bil doslej nominiran osemkrat. Oskarja za moško glavno vlogo so podelili Brandon Fraser, Ben Kingsley, Forest Whitaker, Nicolas Cage, Matthew McConaughey, ki so zasluženi kipec dali v roke irskega igralca Cilliana Murphyja. "Sem čisto navdušen, hvala ekipi in vsem sonominirancem, zares vas občudujem. Sem zelo ponosen Irec, ki nocoj stoji tukaj. Posneli smo film o človeku, ki je ustvaril atomsko bombo, in v dobrem ali slabem živimo v Oppenheimerjevem svetu, zato bi to resnično posvetil mirovnikom vsepovsod," je povedal Murphy.

V najboljši ženski glavni vlogi se je pozlatila Emma Stone za Nesrečna bitja. "Obleka se mi je strgala, najbrž med Kenovo pesmijo, tudi glas ni kaj prida, a kaj bi to. Nagrado delim z vsemi sonominirankami. Ne gre zame, gre za nekaj večjega, za vse, ki smo bili zaslužni, da smo naredili nekaj več, vsi, ki so vložili svoj talent in trud v ta projekt," se je hlipajoče zahvaljevala Emma, ki je na koncu še dejala "ne glejte zadnjega dela moje obleke".

Oppenheimer: 13 nominacij / 7 oskarjev Nesrečna bitja: 11 nominacij / 4 oskarji Morilci cvetne lune: 10 nominacij / 0 oskarjev Barbie: 8 nominacij / 1 oskar Maestro: 7 nominacij / 0 oskarjev Anatomija padca: 5 nominacij / 1 oskar American Fiction: 5 nominacij / 1 oskar Interesno območje: 5 nominacij / 2 oskarja

96. podelitev oskarjev v Los Angelesu se je po kolažu začela tako, da je voditelj Jimmy Kimmel sedel ob Barbie (v glavni ženski vlogi nenominirana Margot Robbie) na avtobusni postaji in ji priznal, da že "tedne ni jedel", ker mora gostiti podelitev oskarjev, ki se je tokrat pričela uro prej kot ponavadi. Jimmy je po prihodu na oder takoj omenil, da je Barbie največji film leta in da je postal kulturni fenomen, omenil Robbiejevo, kako luštkan je nominirani Ryan Gosling in navrgel, da naj se ne sekirata, tudi če ne bosta dobila oskarja, saj sta že zmagala na "genetski loteriji".

Voditelj večera je bil Jimmy Kimmel.

Ustavil se je ob Oppenheimerju, igralcih Cillianu Murphyju in Robertu Downeyu ml., Emmi Stone, Yorgosu Lanthimosu, nominirana pa sta bila tudi Jodie Foster in Robert DeNiro, ki sta bila skupaj nominirana že leta 1976 za Taksista, DeNiru pa je navrgel, da je bila Jodie "takrat stara toliko, da bi lahko bila njegova hčerka, zdaj pa je dvajset let prestara, da bi bila njegovo dekle" in požel salvo smeha v dvorani. Povedal je še nekaj krepkih na račun stavke v Hollywoodu in borbi proti umetni inteligenci, ter se zahvalil tudi vsem ljudem, ki delajo v zakulisju prireditve, od katerih se jih je četica prišla tudi pokazat na oder. Prva nagrada večera je bila za žensko stransko vlogo, podelila pa jo je četica petih igralskih dobitnic iz preteklih let, med njimi Jamie Lee Curtis, Mary Steenburgen in Lupita Nyong'o, ki so za najboljšo naslednico razglasile Da'Vine Joy Randolph za Bartonovo akademijo (The Holdovers). "Bog je tako dober, bog je tako dober. Nisem vedela, da bo to moja kariera, saj sem bila prej pevka. Mama me je poslala čez cesto, češ, da je tam nekaj zame. Hvaležna sem ji in vsem, ki so mi pomagali na moji poti, zdaj vidim, da moram biti samo to, kar sem, hvala..." je v solzah povedala prva dobitnica večera.

Oskarja za najboljši kratki animirani film so prejeli ustvarjalci filma War Is Over!, ustvarjenega po navdihu glasbe Johna Lennona in Yoko Ono

Chris Hemsworth in Anya Taylor-Joy sta podelila oskarja za najboljši kratkometražni animirani film, ki je postal War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko, na oder pa je z ustvarjalcema priše tudi Johnov sin Sean Lennon, izvršni producent filma, ki je celotno dvorano spodbudil, da so materi Yoko, ki je nedavno praznovala 91 let, zaželeli "srečen materinski dan". Za najboljši animirani film pa so proglasili stvaritev Deček in čaplja. Octavia Spencer in Melissa McCarthy sta podelili kipec za najboljši izvirni scenarij, ki je šel scenaristki in scenaristu filma Anatomija padca, oskarja za najboljši prirejeni scenarij pa je prejel scenarist Cord Jefferson za American Fiction, ki je v zahvalnem govoru poudaril, da bi bilo "dobro narediti 50 filmov za 4 milijone, namesto enega za 200" in da je treba dati priložnost mladim filmarjem, da so "med njimi zagotovo novi Nolani, Scorseseji in Gerwigove".

Billie Eilish in Finneas O'Connell sta nastopila z oskarjem nagrajeno What Was I Made For.

Billie Eilish je z bratom Finneasom O'Connellom izvedla pesem What Was I Made For? iz filma Barbie. Michael Keaton je s kolegico podelil oskarja za najboljšo filmsko masko in ličenje, ki je pripadel ustvarjalcem filma Nesrečna bitja, ki je prejel tudi oskarja za najboljšo scenografijo. Kimmel se je pošalil tudi na račun nagca, ki je na 46. podelitvi oskarjev, leta 1974, tekel čez oskarjevski oder, ko je bil na njem igralec David Niven, ki je komentiral, da je "bilo usojeno, da se to zgodi". Tokrat pa je mišičnjak John Cena dobil čast podeliti oskarja za kostumografijo, ki je spet pripadel filmu Nesrečna bitja. Po pesmi, ki so jo izvedli Wahzhazhe (A Song for My People) iz filma Morilci cvetne lune, sta Dwayne "The Rock" Johnson in Bad Bunny kipec za tujejezični film podelila stvaritvi Interesno območje iz Velike Britanije, režiser Jonathan Glazer pa se je spomnil tudi žrtev v Gazi.

Goli John Cena je podelil tudi oskarja za kostumografijo

Emily Blunt in Ryan Gosling sta dejala, da bosta pokopala rivalstvo Barbenheimerja, se medtem navidezno skregala ter se spomnila in se zahvalila vsem kaskaderjem, ki omogočajo, da so igralci v filmih tako neustrašni in so velik del filmske magije. Za igralca v stranski vlogi je na oder prišlo pet nekdanjih dobitnikov, med njimi tudi Christoph Waltz in Tim Robbins, dobil pa ga je Robert Downey jr. za vlogo Lewisa Straussa v Oppenheimerju, kar je bila sicer njegova tretja oskarjevska nominacija po Chaplnu (1993) in Tropski vročici (2009). "Rad bi se zahvalil svojemu groznemu otroštvu in Akademiji, ženi Suzani, ki me je našla in ljubila nazaj v življenje," je bil del zahvale izrednega igralca, ki je končno lastnik zasluženega oskarja.

Zabavna Emily Blunt in Ryan Gosling.

Nekoč filmska dvojčka, danes pa dobra prijatelja Arnold Schwarzenegger in Danny De Vito, sta priznala, da "sta oba hotela ubiti Batmana" in požela srepi pogled Michaela Keatona, ki ga je zaigral v dveh filmih Tima Burtona. Oskar za najboljše vizualni učinke je šel filmu Godzilla Minus One. Podelila pa sta še nagrado za montažo, kipec pa je šel v roke montažerki Jennifer Lame za film Oppenheimer. Jon Batiste je ob klavirju zapel pesem It Never Went Away iz filma American Symphony. America Ferrera in Kate McKinnon, soigralki iz filma Barbie, sta podelili kipca za najboljši kratki dokumentarec in najboljši dokumentarni film. Slavila sta filma The Last Repair Shop ter 20 dni v Mariupolu iz Ukrajine, čigar režiser je dejal, da bi rad, da filma nikoli ne bi posnel in si želi, da se konča vojna in pobijanje v njegovi državi in da Rusija nikoli ne bi napadla njegove države. "Hvala vsem in slava Ukranjini!" je zaključil svoj govor.

Nekateri so Goslingov nastop že označili za najboljši letošnji trenutek na Oskarjih, če ne kar v vsej zgodovini.