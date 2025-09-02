Aaron Paul v filmu Najdi me: od romantike do napetega trilerja

Film Najdi me spremlja Davida ( Aaron Paul ), grafičnega oblikovalca, ki živi na videz povsem običajno življenje s svojo punco Claire ( Annabelle Wallis ). Toda ko ta nenadoma izgine brez sledu, se Davidovo življenje popolnoma spremeni. V želji, da bi jo našel, se poda na tvegano potovanje, ki ga popelje v svet prevar, nevarnih gangsterjev in skrivnostnih vladnih agentov.

Sprva zgodba deluje kot klasična romantična drama, a se hitro prelevi v napet triler poln obratov, v katerem nič ni tako, kot se zdi. David namreč kmalu odkrije, da Claire morda sploh ni oseba, za katero se je predstavljala. Vsak nov korak ga pahne globlje v nevarno mrežo laži, v kateri mora preživeti – in najti resnico.

Začetek zavede s toplino ljubezenske zgodbe, nato pa nas preseneti s temačnim in napetim obratom. Aaron Paul s svojo vlogo gledalce znova navduši z značilno intenzivnostjo, ki smo jo od njega že vajeni.

Če imate radi psihološke trilerje, skrivnosti in napete zgodbe, je Najdi me idealna izbira za filmski večer.