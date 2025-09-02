Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Film/TV

Aaron Paul v filmu Najdi me: od romantike do napetega trilerja

Ljubljana, 02. 09. 2025 18.49 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.D.
Komentarji
0

Na VOYO je na voljo kanadski triler Najdi me iz leta 2016, pod katerega se podpisuje režiser Zack Whedon. V glavni vlogi nastopa priljubljeni Aaron Paul, ki ga televizijski gledalci najbolje poznajo iz serije Kriva pota. Ob njem zaigrata še Annabelle Wallis, ki jo poznamo iz Birminghamskih tolp in Garret Dillahunt in serije Mindy se dogaja.

Film Najdi me si zdaj lahko ogledate na VOYO.

Film Najdi me spremlja Davida (Aaron Paul), grafičnega oblikovalca, ki živi na videz povsem običajno življenje s svojo punco Claire (Annabelle Wallis). Toda ko ta nenadoma izgine brez sledu, se Davidovo življenje popolnoma spremeni. V želji, da bi jo našel, se poda na tvegano potovanje, ki ga popelje v svet prevar, nevarnih gangsterjev in skrivnostnih vladnih agentov.

Najdi me
Najdi me FOTO: VOYO

Sprva zgodba deluje kot klasična romantična drama, a se hitro prelevi v napet triler poln obratov, v katerem nič ni tako, kot se zdi. David namreč kmalu odkrije, da Claire morda sploh ni oseba, za katero se je predstavljala. Vsak nov korak ga pahne globlje v nevarno mrežo laži, v kateri mora preživeti – in najti resnico.

Začetek zavede s toplino ljubezenske zgodbe, nato pa nas preseneti s temačnim in napetim obratom. Aaron Paul s svojo vlogo gledalce znova navduši z značilno intenzivnostjo, ki smo jo od njega že vajeni.

Če imate radi psihološke trilerje, skrivnosti in napete zgodbe, je Najdi me idealna izbira za filmski večer.

najdi me voyo aaron paul
Naslednji članek

Igralka Nika Rozman z vlogami v več tujih filmih

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198