Adamova sestra o Nikolini: Ne sprašuj me o njej

Svojo končno odločitev sta sprejela že dva para. Drugo priložnost sta svoji zvezi dala Luka in Nadia, Marinku pa se ni uresničila srčna želja, saj Valentina ni bila pripravljena na korak dlje. V nocojšnji, predzadnji oddaji Poroka na prvi pogled sta na vrsti še zadnja para, Nikolina in Adam ter Gordana in Milan. Preden bodo vsi štirje napisali svoje zaobljube, se bodo srečali oz. pogovorili s sorodniki in prijatelji. Ali bodo ti vplivali na njihove odločitve? icon-expand Adamova sestra bo neprizanesljiva do Nikoline. FOTO: POP TV Adamova sesta Lili bo zelo stroga do Nikoline: "Ne sprašuj me o njej. Nikogar ne bi rada užalila." Ko se bosta zadnjič srečala, bo Nikolina Adamu prebrala: "Zavedam se, koliko truda si vložil v naju. Kako zelo si želel, da bi uspelo." Ali si bosta dala drugo oz. novo priložnost? icon-expand Gordana ni povsem prepričana, ali naj ostane z Milanom. FOTO: POP TV Milan bo po ločitvi strašno pogrešal svojo Gordano: "Navadil sem se nanjo." V svojih zaobljubah bo zapisal: "Gordana, ti si čudovita ženska." Gordana pa bo prijateljicam zaupala, da se je Milan začel spreminjati. V zaobljubah se mu bo zahvalila: "Spoštoval si me kot žensko." Kakšna bo njuna končna odločitev? Ne zamudite Poroke na prvi pogled nocoj ob 21.35 uri na POP TV.