Adamove mišice ne ogrejejo Nikoline: Ničesar ne čutim do njega

Čeprav je bilo videti, da sta se Adam in Nikolina začela spogledovati, pa o tem v izjavah slednje ni bilo ne duha ne sluha. Nadia je svojega ljubosumnega moža mirila s poljubi, pri Alenu in Lidiji pa je upanje v zadnjih izdihljajih.

'Mislim, da boš tudi mene zelo hitro pozabil' Lidija in Alen sta se po prepiru še naprej trudila, da bi se bolje spoznala in se morda zbližala. Toda profesorici hrvaškega jezika in književnosti ni bilo všeč, kar je slišala. Alen je namreč izjavil, da se ne spomni, kdaj je bil nazadnje v zvezi. Alen: "Očitno je bila zveza slaba." Lidija: "Mislim, da boš tudi mene zelo hitro pozabil." Na romantični večerji je izrazil željo, da bi uživala pozno v noč, Lidija pa ni pokazala pretiranega navdušenja: "Mogoče bova videla."

Upanje v zadnjih izdihljajih.

'Ničesar ne čutim do njega' Nikolina in Adam sta se po golfu in balinanju šla sproščat. Na vprašanje, ali se veseli skupnega življenja, je Adam odgovoril: "Ne vem, če se ga. Kmalu bova videla, ali je bilo vse samo pretvarjanje in ali si morda prenevarna zame. Mogoče se bom ustrašil in ušel." Zdela pa se mu je zelo lepa, ko se je uredila za izlet, toda v Nikolini se ni in ni hotela prižgati iskrica: "Ničesar ne čutim do njega." Adam je bil potrpežljiv: "Samo ugotoviti morava, česa ne delava prav. S čim greva drug drugemu na živce." Povedal je tudi, da ne mara preveč klepetavih žensk, ona bi si želela bolj energičnega moškega s smislom za humor. Adam se ji je zdel nesproščen, dozdevalo se ji je tudi, da se morda pretvarja.

Adam pokaže svoje adute.

'Mislim, da si malo laže' Marinko in Valentina sta uživala v malce bolj adrenalinskem raftingu. Kavboj je povedal, da je to idealen zmenek, njegova žena pa ni prav nič manj uživala. Povedala je, da je bilo doživetje eno najlepših v njenem življenju. Marinko je še povedal, da se mu njegova žena zdi zelo privlačna: "Res mi je všeč." A mu je Valentina dala vedeti, da ji je pri srcu kot prijatelj. Marinko: "Mislim, da si malo laže." In upanje še obstaja, kajti Valentina je napovedala, da se bo potrudila, če se bo tudi on. Moral pa bo biti manj otročji in živčen, in se ji bolj posvečati. Ko sta se pogovarjala o skupnem življenju, je naznanila, da bosta dobro pregledala njegovo omaro in šla po nakupih. Očitno ga čaka stislka preobrazba, poleg tega bo zaplenila daljinski upravljanik ali pa bo moral kupiti še en televizor.

Marinko meni, da Valentina noče priznati svojih čustev do njega.

Luko grabi ljubosumje Nadia in Luka sta se odpravila na izlet, a je pozorna žena slutila, da je nekaj narobe. Razkrila je, da je njenega moža že zgrabilo ljubosumje: "Vprašal je, če sedim na dveh stolih." Kasneje je pojasnila: "Če se s kom pohecam, še ne pomeni, da ga bom peljala domov." Kljub temu je uživala v izletu, on pa tudi, ko je končno dočakal pravi poljub, oz. več njih. Nadia je zagotovila: "Nočem imeti pet moških, nekomu hočem biti prva in zadnja. Pika."

Luka na koncu izleta ni bil več slabe volje.

Gordana bo prišla do dna Milanovi skrivnosti Gordana in Milan sta še naprej uživala v istrskih dobrotah in čudovitih razgledih. Milan je povedal, da še ima pet sester in dva brata, da imajo vsi družine, razen njega. Pojasnil je, da to enostavno ni bila prioriteta v njegovem življenju in dodal: "Potem pa se lepega dne zbudiš in si star 50 let." Gordana je sumila, da mora obstajati še kakšen drug razlog za to in da bo skrivnosti že prišla do dna. Milan pa je bil ves očaran nad Gordano, njenim smehom ter pogovorom z njo. Upal je, da bo njuna zveza trajala, dokler bosta živa. Gordana je bila vesela, ker je njen mož spremenil svoje navade in začel pospravljati za seboj, narobe pa je bilo, ker je naslednji dan dolgo spal. Pojasnil je, da se je zbudil sredi noči, in ker ni mogel zaspati nazaj, jo je opazoval, ko je spala. Gordana se je kasneje spraševala, zakaj je takšna do Milana, ki je do nje tako dober. Odločila se je, da mu bo pripravila romantično večerjo.

Romantika v Istri

Zadržana Gordana in razumevajoči Dejan Mlajša Gordana in Dejan sta se sprehajala po Zadru in ugotavljala, da sta na isti frekvenci in imata iste namene. Njej je bilo všeč, ker je bil njen mož v dolgoletni zvezi, in da je po dolgem času samskega življenja znova pripravljen na resno zvezo. Dejan je ugotavljal, da imata še eno skupno točko, opazil pa je, da je njegova žena postala malo zadržana. Gordana je priznala, da ji je vse skupaj postalo preveč naporno, ker je navajena živeti sama. Dejan je bil razumevajoč, njej pa je bilo všeč, ker ji ni bilo treba na dolgo in široko pojasnjevati, kaj jo muči.

Gordana je postala malce zadržana.