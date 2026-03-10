Naslovnica
Film/TV

Adrien Brody iskreno o svoji karieri: Nimam jasnega načrta, kako naprej

Los Angeles, 10. 03. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Adrien Brody

Z oskarjem nagrajeni igralec Adrien Brody je v ekskluzivnem intervjuju razkril, da nima načrta ali dolgega seznama želja za svojo kariero. Namesto da bi si zadal natančne cilje, se 52-letnik raje prepusti priložnostim in ustvarjalnim izzivom, ki se pojavijo pred njim. Predvsem pa se posveča družini.

Priljubljeni hollywoodski zvezdnik Adrien Brody je v nedavnem intervjuju za People priznal, da nima načrta za svojo igralsko kariero. Brody, ki je svojo igralsko pot začel v zgodnjih 90. letih in je skozi leta nastopil v številnih pomembnih filmih ter televizijskih serijah, je izpostavil, da je zanj najpomembnejše ustvarjati s srcem in najti notranji mir pri vsakdanjih opravilih.

"Še vedno je ogromno stvari, ki bi jih rad dosegel v svojem življenju, a hkrati se počutim zelo blagoslovljenega, da sem v življenju lahko že veliko doživel. Torej nimam želja. Nimam nobenega seznama in preprosto počnem tisto, kar čutim, da bi moral storiti, ter upam na najboljše," je pojasnil igralec, ki se je proslavil z vlogo v filmu Pianist.

Adrien Brody
Adrien Brody
FOTO: Profimedia

Dodal je, da je zanj najpomembneje najti prostor za ustvarjalno delo in kljub vsemu ohranjati ustvarjalnost. "Mislim, da je najpomembneje najti prostor in jasnost, da lahko vsak dan ustvarjalno počnem več tega, kar si želim, namesto da me motijo stvari, ki me od tega odvračajo." Brody je poudaril tudi pomen svojega zasebnega življenja in izjavil, da rad preživlja čas z ljubljenimi in živalmi.

Zvezdnik je med svojo kariero osvojil številne nagrade, vključno z dvema oskarjema: prvega leta 2003 za film Pianist in drugega leta 2025 za film Brutalist. Uspeh je dosegel tudi na podelitvah zlatih globusov in nagrad BAFTA.

adrien brody kariera načrt

