Adrien Brody iskreno o svoji karieri: Nimam jasnega načrta, kako naprej

Priljubljeni hollywoodski zvezdnik Adrien Brody je v nedavnem intervjuju za People priznal, da nima načrta za svojo igralsko kariero. Brody, ki je svojo igralsko pot začel v zgodnjih 90. letih in je skozi leta nastopil v številnih pomembnih filmih ter televizijskih serijah, je izpostavil, da je zanj najpomembnejše ustvarjati s srcem in najti notranji mir pri vsakdanjih opravilih.

"Še vedno je ogromno stvari, ki bi jih rad dosegel v svojem življenju, a hkrati se počutim zelo blagoslovljenega, da sem v življenju lahko že veliko doživel. Torej nimam želja. Nimam nobenega seznama in preprosto počnem tisto, kar čutim, da bi moral storiti, ter upam na najboljše," je pojasnil igralec, ki se je proslavil z vlogo v filmu Pianist.