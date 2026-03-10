Adrien Brody iskreno o svoji karieri: Nimam jasnega načrta, kako naprej

Priljubljeni hollywoodski zvezdnik Adrien Brody je v nedavnem intervjuju za People priznal, da nima načrta za svojo igralsko kariero. Brody, ki je svojo igralsko pot začel v zgodnjih 90. letih in je skozi leta nastopil v številnih pomembnih filmih ter televizijskih serijah, je izpostavil, da je zanj najpomembnejše ustvarjati s srcem in najti notranji mir pri vsakdanjih opravilih.
"Še vedno je ogromno stvari, ki bi jih rad dosegel v svojem življenju, a hkrati se počutim zelo blagoslovljenega, da sem v življenju lahko že veliko doživel. Torej nimam želja. Nimam nobenega seznama in preprosto počnem tisto, kar čutim, da bi moral storiti, ter upam na najboljše," je pojasnil igralec, ki se je proslavil z vlogo v filmu Pianist.
Dodal je, da je zanj najpomembneje najti prostor za ustvarjalno delo in kljub vsemu ohranjati ustvarjalnost. "Mislim, da je najpomembneje najti prostor in jasnost, da lahko vsak dan ustvarjalno počnem več tega, kar si želim, namesto da me motijo stvari, ki me od tega odvračajo." Brody je poudaril tudi pomen svojega zasebnega življenja in izjavil, da rad preživlja čas z ljubljenimi in živalmi.
Zvezdnik je med svojo kariero osvojil številne nagrade, vključno z dvema oskarjema: prvega leta 2003 za film Pianist in drugega leta 2025 za film Brutalist. Uspeh je dosegel tudi na podelitvah zlatih globusov in nagrad BAFTA.
