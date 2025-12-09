Svetli način
Adrien Brody po prejemu oskarja še ni sprejel nove vloge

Los Angeles, 09. 12. 2025 08.01 | Posodobljeno pred 1 uro

Adrien Brody, letošnji dobitnik najprestižnejše nagrade med igralci in igralkami, po prejemu oskarja še ni sprejel nove vloge. Kot pravi dvakratni oskarjevec, se mu kljub priložnostim to zaenkrat še ni zdelo prav.

Igralec Adrien Brody po letošnjem prejemu oskarja še ni sprejel nove filmske vloge. "Ne zato, ker ne bi imel zanimivih priložnosti, ampak ker se mi še ni zdelo prav," je po poročanju portala Deadline dejal ob robu filmskega festivala v Savdski Arabiji.

Oskarja za najboljšo moško vlogo je sicer prejel že leta 2003 za vlogo Wladyslawa Szpilmana v filmu Pianist. Kot je dodal, je po tem mejniku postal bolj izbirčen pri vlogah. "Rad delam in rad sodelujem z ljudmi, rad se potopim v delo. Rad ustvarjam. Rad rešujem težave /.../ Mislim, da sem se rabil manj dokazovati, da sem dober igralec in da lahko sprejmem delo, ki se mi zdi zanimivo," je povedal.

Brody je marca prejel oskarja za glavno moško vlogo v filmu Brutalist. Film je poleg tega zmagal še v kategorijah za najboljšo glasbo in za najboljšo kinematografijo. Tri oskarje je skupno osvojil tudi Pianist. Poleg Brodyja je kipec prejel še režiser Roman Polanski in scenarist Ronald Harwood.

