Aisha Tyler: Igralska zasedba Prijateljev je sporočala, da le zgodbe belcev štejejo

Igralka Aisha Tyler je v deveti in 10. sezoni komične serije Prijatelji zaigrala paleontologinjo Charlie Wheeler, ki se je romantično zapletla z Joeyjem in Rossom, ki sta ju zaigrala Matt LeBlanc in David Schwimmer. 53-letna igralka je bila prvi temnopolti lik, ki so ga vključili ustvarjalci, ob 30. obletnici serije pa je za The Independent spregovorila o tem, kako se je počutila kot 'temnopolto dekle iz Prijateljev', kakor so jo pogosto označevali na ulici.

Aisha Tyler je bila kot paleontologinja Charlie prvi temnopolti lik v seriji Prijatelji. FOTO: Profimedia icon-expand

"To je bila včasih pogosta opazka. To ni nekaj, kar bi ljudje opazili šele pozneje, ko so razmišljali o seriji. Ne, že takrat so ljudje opazili, da serija, ki se dogaja sredi Manhattna, ne prikazuje drugačnosti. A takrat še ni bilo družbenih omrežij, zato se je o tej tematiki tako na široko začelo govoriti šele pozneje," je povedala. "Moj lik ni imel v scenariju določenih karakteristik, da bi ga morala zaigrati temnopolta ženska. Vem, da se je za več drugačnosti zavzemal David, kar se mi zdi čudovito. Všeč mi je bilo, da so ustvarili pametno, seksi žensko, ki je bila pač temnopolta, zaradi česar pa niso poskušali spremeniti njenih lastnosti, čeprav so se zavedali, da takrat in še več desetletij za tem to ni bilo nekaj, kar bi lahko predstavljalo povprečno temnopolto žensko. Tega sem se zavedala tudi sama," je priznala igralka.

Tylerjeva je dodala še, da pomanjkanje raznolikosti igralske zasedbe ni bila le težava Prijateljev, temveč televizijskega programa tistega časa in zabavne industrije, ki je dajala vtis, da se prodajajo le zgodbe belopoltih ljudi. "Takšno prepričanje v Hollywoodu je vladalo dolgo časa. Menili so, da ljudje pač ne bi gledali serij, če bi bili igralci drugačni, kar vsi vemo, da ni res. A takšno prepričanje še ni izkoreninjeno, saj še obstajajo ljudje, ki so prepričani, da se film ne bo prodal čez lužo, če bo glavni lik temnopolt ali bo istospolno usmerjen," je opisala in razkrila, da je bila tudi sama že zavrnjena, ker so v igralsko zasedbo že vključili temnopolto igralko. "Vprašala sem, ali so v resničnem svetu že kdaj videli dve temnopolti osebi v istem prostoru ali obstaja le ena taka oseba. Smo kot Superman ali Clark Kent? Morda v prostor stopi Kerry Washington, ko jaz odidem? To je res noro!" je ogorčeno dodala.