Akademija objavila ožji seznam kandidatov za mednarodnega oskarja

Na zlati kipec ali nominacijo v kategoriji mednarodni celovečerni film lahko s svojimi filmi med drugim računajo Argentina (Argentina, 1985) , Avstrija ( Corsage ), Belgija ( Close ), Danska ( Holy Spider ), Francija ( Saint Omer ), Irska ( The Quiet Girl ), Nemčija ( Na zahodu nič novega ), Poljska ( EO ) in Švedska ( Cairo Conspiracy ).

Možen izbor so zožili na 15 tudi pri celovečernih dokumentarcih, kjer je bilo podanih 144 prijav, in kratkih dokumentarcih, kjer je bilo v širšem izboru 98 filmov. Med deset možnih nagrajencev za masko so se med drugim uvrstili Na zahodu nič novega , Črni panter , Amsterdam , Babilon , Batman in Elvis .

Pri izvirni glasbi so od 147 predlogov seznam skrčili na 15, med njimi pa so prav tako Na zahodu nič novega, Babilon, Črni panter, Avatar in Duše otoka.

Z 81 na 15 filmov so skrčili seznam možnih nagrajencev za izvirno pesem in kratki animirani film, z 200 na 15 za celovečerni animirani film, na deset pa so skrčili seznama za oskarje v kategoriji posebnih učinkov in montaže tona. V obeh kategorijah so v ožji izbor prav tako prišli filmi Na zahodu nič novega, Avatar, Batman, Črni panter in Top Gun.