Akcijski zvezdniki, ki ne potrebujejo kaskaderja

Akcijski filmi so polni nevarnih in napetih prizorov, zato so igralci, ki nastopajo v vlogi nepremagljivih junakov, na snemanju večkrat izpostavljeni nevarnostim. Nekateri se zato odločajo za kaskaderje. Ni pa vedno tako, nekateri zberejo pogum in vlogo kaskaderjev opravijo kar sami.

Eden teh je zagotovo Harrison Ford, ki je veteran akcijskih filmov in se ne boji izzivov. Med snemanjem filma Indiana Jones mu je bila všeč fizična moč lika, zato je veliko treniral, da je lahko nekatere kaskaderske točke izvedel sam. Kljub temu pa je nekaj najzahtevnejših prizorov posnel njegov kaskaderski dvojnik Vic Armstrong.

Harrison Ford v filmu Indiana Jones FOTO: Profimedia

Tom Cruise, eden vodilnih akcijskih zvezdnikov njegove generacije, z vsakim filmom nadgradi svoj akcijski vložek. Zagotovo je najbolj znan po filmih franšize Misija: Nemogoče, v petem delu Odpadniška nacija je igralec visel in se obdržal na zunanjem delu letala, medtem ko je to vzletelo.

Tom Cruise v filmu Misija nemogoče. FOTO: Profimedia

Igralec Daniel Craig, najbolj znan po vlogi Jamesa Bonda, je hitro postal najbolj trdoživ agent 007. Vedno je skrbel za to, da je bil v najboljši telesni pripravljenosti in je zato veliko kaskaderskih prizorov posnel sam, saj se mu je to zdelo zelo pomembno za sam film. Sicer pa je tiste najbolj nevarne prizore prepusti profesionalcem.

Daniel Craig kot James Bond. FOTO: Profimedia

Je pa imel težave s kaskaderji Arnold Schwarzenegger, in sicer zaradi njegovega posebnega videza. Filmski ustvarjalci so mu zaradi tega težko našli kaskadersko zamenjavo, kar je bil eden izmed razlogov, da je nevarne prizore odigral sam. Ravno to pa je pospešilo njegovo pot do zvezd.

Arnold Schwarzenegger v filmu Terminator. FOTO: Profimedia

Svoj pečat je na zvezdnatem nebu pustil tudi Sylvester Stallone, ki je svoj prodor v Hollywood doživel z Rockyjem in je kasneje postal eden boljših akcijskih igralcev. Za film je bil vedno pripravljen žrtvovati svoje telo, kar dokazujejo številne poškodbe. Ena izmed teh je ta, da si je na snemanju filma Plačanci, zlomil vrat.

Sylvester Stallone v filmu Creed. FOTO: Profimedia

Vratolomnih akrobacij pa je vešč tudi simpatični zvezdnik akcijskih filmov Jackie Chan. Ta je za uspeh trdo delal in pri tem utrpel več poškodb. Igralec je svojo kariero začel v Hong Kongu, in sicer v filmih, kjer so bile v ospredju borilne veščine. V večih akcijskih prizorih, kjer je Jackie nastopil sam, se je večkrat tudi poškodoval.

Jackie Chan v filmu Ful gas. FOTO: Profimedia

Legenda borilnih veščin pa ostaja Bruce Lee. Mnogi se sprašujejo, če bi filmi z borilnimi veščinami sploh obstajali, če ga ne bi bilo. Znan je bil in še vedno se ga spominjamo po njegovi neverjetni moči. Ravno ta mu je omogočala, da velikokrat ni potreboval kaskaderja.

Bruce Lee v filmu Enter the Dragon. FOTO: Profimedia

Med pogumnimi igralci pa niso samo moški, ampak tudi ženske. Med njimi je tudi hollywoodska igralka Angelina Jolie. Njen trener je dejal, da je igralka v karieri sama izpeljala kar 99 odstotkov svojih akcijskih prizorov. Sem spadata tudi filma Gospod in gospa Smith ter Iskan. Najbolj pa je navdušila v filmu Salt, v katerem sploh ni potrebovala kaskaderske pomoči.