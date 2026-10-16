Al Pacino bo prejel nagrado za življenjsko delo.

"Tako kot mnogi drugi igralci sem tudi sam vse življenje občudoval in cenil naravno silo, ki jo predstavlja Al Pacino. Ko ga gledaš igrati, si priča tako učencu kot mojstru," je sindikat po poročanju Reutersa navedel besede predsednika SAG-AFTRA Seana Astina . "Večino svojega življenja sem se spraševal in taval, a sem se vedno počutil doma ob scenariju in svojih igralskih kolegih. Delo in igralci, s katerimi sem sodeloval na tej poti, sodijo med največje veselje mojega življenja. V čast mi je, da je SAG-AFTRA izrekel priznanje tej poti," pa je v odzivu na nagrado sporočil igralec.

Pacino se ponaša z več kot 60 let dolgo igralsko kariero na filmu, televiziji in gledališču. Znan je po številnih nepozabnih likih, med katerimi so policist Frank Serpico v filmu Serpico iz leta 1973, mafijec Tony Montana v filmu Brazgotinec iz leta 1983 ter hollywoodski agent Marvin Schwarz v filmu Quentina Tarantina Bilo je nekoč ... v Hollywoodu iz leta 2019. Za vlogo podpolkovnika Franka Slada v filmu Vonj po ženski iz leta 1992 je prejel oskarja za najboljšega igralca, poleg tega je doslej prejel številne emmyje, tonyje in zlate globuse.

Pacino je 62. prejemnik nagrade ameriškega igralskega sindikata za življenjsko delo. Po navedbah sindikata jo vsako leto podelijo igralcu, ki uteleša najvišje ideale igralskega poklica. 86-letni igralec se je rodil kot Alfredo James Pacino v New Yorku. Filmski preboj je dosegel leta 1972 s filmom Boter.