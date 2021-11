Članica filmske ekipe: Baldwin je namerno streljal proti direktorici fotografije

Mamie Mitchell toži igralca in produkcijsko podjetje, ki stoji za filmom, v delu besedila tožbe pa so navedena tudi druga imena članov ekipe. Kot razlog za tožbo je navedla napad, namerno povzročanje čustvene stiske in namerno povzročanje škode. Mitchellova in njena odvetnica Gloria Allred bosta podrobnosti glede tožbe objavili na tiskovni konferenci.

''Dogodki, ki so privedli do tega, da je gospod Baldwin streljal s pravo pištolo, so znak naklepnega dejanja brez kakršnega koli upravičenega razloga ali opravičila igralca oziroma producentov filma Rust,'' je še zapisano v pritožbi. Mamie Mitchell s tožbo zahteva nedoločen znesek zaradi izgube prihodnjih dohodkov in posebne škode, ki jo je utrpela, v to pa so všteti tudi stroški odvetniških storitev in dodatne globe.