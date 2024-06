Alec in Hilaria Baldwin naznanila družinski resničnostni šov

Na obzorju je nov resničnostni šov znane ameriške družine. Na male zaslone se selita Alec in Hilaria Baldwin, ki sta nedavno naznanila družinski resničnostni šov The Baldwins, ki bo izšel prihodnje leto. "Vabiva vas v najin dom, da izkusite vzpone in padce, dobro, slabo in noro," sta dejala starša, ki imata skupaj sedem otrok. Novica o šovu sicer prihaja v burnem obdobju, ko se igralec pripravlja na sojenje v primeru nenamernega uboja direktorice fotografije Halyne Hutchins.