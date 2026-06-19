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Aleksa Balašević: o novem filmu, 'domačem' Mariboru in očetovi večnosti

Ljubljana, 19. 06. 2026 07.00 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
Anastasija Jović
Aleksa Balašević

Sin legendarnega kantavtorja Đorđa Balaševića, Aleksa, nas je spustil v zakulisje novega filmskega projekta, pri katerem imamo prste vmes tudi Slovenci. Z družino so si v Mariboru ustvarili drugi dom - ponovno je postal oče in v intervjuju spregovoril o družini, Đorđu, slavi, ceni slave in predvsem pesmih, ki ga bodo spremljate za vedno.

Če začneva kar pri Sloveniji, z družino namreč živite v Mariboru že od leta 1999. Zakaj ste se zaljubili v prelepo Slovenijo in odločili za selitev? Maribor in vaš rojstni Novi Sad sta gotovo dva različna planeta.

Eden glavnih razlogov, zakaj je Maribor postal naš drugi dom, je moja sestra. Tam se je namreč zdravila po hudi tragediji, zaradi katere je bila nekaj časa nepokretna in je komaj preživela. Prav tako je Maribor sprejel Đorđa – v marsičem bolj kot Novi Sad. Od takrat traja ljubezen z ravnino Pohorja in širnim mariborskim nebom.

Aleksa Balašević.
Aleksa Balašević.
FOTO: osebni arhiv

Trenutno ste polno zaposleni z novim filmskim projektom Nevernik. Kaj vam pomeni, da je Slovenija med prvimi podprla vaš projekt? Kaj so vam prinesli slovenski sodelavci, česar ne bi dobili v izključno domači produkciji?

To nam pomeni ogromno. Je veter v jadra za projekt. Ko sem projekt leta 2024 predstavil Alešu Pavlinu in Marku Naberšniku, sta bila že prvi dan navdušena. Marko je nato predstavil nekaj svojih idej, s katerimi je scenarij skoraj dokončal, medtem ko se je Aleš zagnal v ta projekt z vsem srcem. Zame kot debitanta (to je moj drugi film) je velika čast deliti producentski stol z imenom, kot je Aleš Pavlin. Mislim, da sodelavci iz Slovenije prinašajo nekaj, kar je v Srbiji, Črni gori, Hrvaški in Bosni težko najti – to sta goreča želja in kakovost, ki bi morala biti predvsem evropska – ne le regionalna.

Aleksa Balašević in Aleš Pavlin
Aleksa Balašević in Aleš Pavlin
FOTO: Aleksa Balašević

Zakaj je prav zdaj pravi trenutek za zgodbo, kot je Nevernik? Dejali ste, da jo nemirni Balkan in svet potrebujeta. Zgodba se dogaja v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, vas zanima vojna z zgodovinskega vidika ali ljudje, ki so poskušali ostati ljudje med njo?

Za Nevernika je zdaj res pravi trenutek. Še posebej, ko iz leta v leto začenjamo nove vojne in delitve. Na žalost. Nevernik je nekaj, kar bo vsaj tisti večer ob premieri ljudem razložilo, da smo ljudje in da je to naša zemlja. Da nimamo druge. Da smo tu mi sami. Za zdaj. Izbral sem Bosno in Hercegovino ter vojne devetdesetih, ker mi je to najbližje. A bistvo filma se mora vsekakor nanašati na vse delitve po svetu. Sporočilo filma je enotnost in strah pred neznanim.

Ognjen Sviličić, znani scenarist in režiser iz Hrvaške, ki živi v Berlinu, je rekel: "Ko sem prvič prebral scenarij, sem menil, da je za starejše generacije." Potem, ko ga je prebral drugič, je rekel, da bo najbolj zdravilen za mlajše generacije, po tretjem pa da bo pomagal pri pisanju, da bo film za vse generacije. Pravite, da Đoleta ni več – milijoni ljudi se s tem ne strinjajo. Mislim, da ga je zdaj več kot kadarkoli prej. V tem filmu je prisoten maksimalno, če ne drugje, potem v mojih genih in energiji, ki mi jo je dal, da vztrajam ter dam vse od sebe za nekaj, kar si želim. Ta film bi moral biti eden od dveh ali treh najpomembnejših spomenikov v mojem življenju, ki bodo, upam, ostali čim dlje za menoj.

Ste si v kakšnem trenutku zaželeli, da bi bili samo Aleksa, ne sin Đorđa Balaševića?

A ne ... Že od malega sem si želel biti za vedno Đoletov sin. Ne sin Đorđa Balaševića, ampak sin Đoleta. Imeti takega očeta je največji blagoslov na svetu, ne glede na njegov priimek ali naziv ... Je poosebljenje najboljšega očeta. Kot vsak drug priimek včasih pomaga odpreti nekatera vrata, včasih zapre nekatera nora vrata ali pa ne izpolni nekih iracionalnih pričakovanj ... Mislim, da je z vsakim priimkom tako. Ljudje mislijo, da je nekaj posebnega, ampak verjemite mi, da ni ... Pomembno je, da je starš, ki nosi ta slavni priimek, najboljši starš in prijatelj v hiši.

Aleksa in oče Đorđe Balašević.
Aleksa in oče Đorđe Balašević.
FOTO: osebni arhiv

Katera njegova pesem se vas danes dotakne drugače kot pred desetimi leti? In kaj bi rekli, da je največja zmota, ki jo imajo ljudje o tem, kako je videti življenje naslednika glasbene legende, kot je bil Đorđe Balašević?

Moj oče je bil za zaprtimi vrati 100 % Đorđe Balašević. Na koncertih in na ulici pa recimo 40 % ... Še enkrat pravim – najboljši. Na videz običajen, v resnici pa večen. Njegove lastnosti najraje poudarjam kot življenjska načela, ki me jih je naučil: razlikovati med vztrajnostjo in trmoglavostjo, med zvestobo in lojalnostjo. Ali sem podedoval dovolj poguma in predanosti, bo pokazal čas.

Kar zadeva pesmi, je zame pesem, ki ga pooseblja: "Noć kad sam preplivao Dunav". To je pesem, napisana v nekem njegovem jeziku in samo on jo je v celoti razumel. Pesem o človeku, ki je svoje sanje najprej uresničeval, šele nato pa jih sanjal. Ljudje se glede marsičesa motijo. Vsak Đoletov dan na tem planetu je bil poseben dan, ob koncu dneva pa je vedno rekel: "Živim tako kot vsi drugi ... nihče na svetu ne živi drugače od drugih."

Aleksa Balašević.
Aleksa Balašević.
FOTO: osebni arhiv

Kako pa je v resnici videti Aleksovo življenje? Pred kratkim ste dobili sina – njegovo ime ne potrebuje veliko razlage. Je bilo povsem naravno, da se je tako zgodilo? (To je zdaj že tretji Đorđe Balašević v vaši družini.) Bo po dedku pisatelj in glasbenik?

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Končno sem predal štafeto in nisem več poslednji Balašević med nami. Vse je bilo popolnoma naravno in spontano. Najbolj nas veseli, da je naša Vera, naše vesolje, dobila bratca. Mislim, da bi si njegov dedek najbolj želel, da postane to, kar si sam želi biti. Duhovit fant z rokami v žepih, razvezanimi supergami in kavbojkami, ki bo skozi življenje hodil kot turist skozi živalski vrt. Takšen kot njegov dedek. Takšen kot njegov oče, ki ga je ta nebeški, najboljši in večni dedek naučil, kako živeti.

Želim si, da bi moji otroci nekega dne gledali in drugim predvajali ta film Nevernik. Zanj bom, če ne svojega življenja, pa vsaj preostanek svoje mladosti dal, da bo posnet kar najbolje. Od neba so podedovali najboljše. Jaz sem tukaj samo zato, da jim nekatere stvari malo bolje razložim in jih pripovedujem skozi svoje izkušnje.

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