Pari bodo pred in med druženjem na skupni večerji v skrbeh za Gordano in Dejana. Večerjo bodo zaznamovali tudi nenehni prepiri med Alenom in Lidijo, Nikolino pa čaka presenečenje.

Ker sta se Gordana in Dejan razšla pred koncem eksperimenta, bo na skupni večerji en par manj. A ostali pari pravzaprav sploh ne vedo, kaj se dogaja. Adam: "Nihče ne ve, kakšna je situacija." Alen: "Bojim se najhujšega." Prav Alen in Lidija bosta poskrbela za največ dramatičnih zapletov. Hudo se bosta sporekla že med potjo na skupno večerjo, tam pa bosta samo še nadaljevala s prepiranjem. Lidija bo možu med drugim očitala, da je seksualni manijak, Nadia pa se bo postavila na njeno stran. Nadia: "Kar koli govoriš, je zelo ogabno." Za razliko od njiju bo med Nikolino in Adamom vladala idila in zdelo se bo, da je njun odnos končno začel cveteti. Ker se mu je odprla, jo bo Adam prijetno presenetil.