Alen je pozabil, kdaj je bil nazadnje v zvezi

Mladoporočenci bodo še naprej uživali na medenih tednih in se poskušali zbližati, toda Lidiji in Alenu to nikakor ne bo šlo od rok. Valentina bo razočarala Marinka, Nadia pa bo opazila, da njenemu možu nekaj ne da miru.

Alen in Lidija si bosta po prepiru, ki se je končal s solzami, dala novo priložnost. Toda Alen bo na vprašanje svoje žene, kdaj je bil nazadnje v zvezi, odgovoril: "Ne spomnim se." Lidija: "Ne vem, če moram k tej izjavi še kaj dodati." In tudi v nadaljevanju bo šlo samo še navzdol. icon-expand Lidija bo osupla nad Alenovo izjavo. FOTO: POP TV Marinka in Valentino se bosta podala na adrenalinsko zabavo na reki, med katero se bosta zabavala in se nasmejala. Drugače pa bo kasneje, med njunim resnim pogovorom, ko bo Valentina s svojo izjavo razočarala svojega moža. Marinko: "Mislim, da si celo malo bolj laže." Gordana bo čedalje bolj očarana nad Milanom, saj imata veliko skupnega. Želela pa bo odkriti njegove razloge, zakaj še ni bil poročen. Gordana: "Biti mora kakšen razlog. Mislim, da se mi bo še bolj odprl. Potem bom izvedela." icon-expand Kaj bo Luku ležalo na duši? FOTO: POP TV Nadia in Luka pa se bosta odpravila na izlet v Rovinj, kjer bosta uživala v odkrivanju mesta. Toda Nadio bo skrbelo, ker Luka ne bo najboljše volje. Kaj mu bo ležalo na duši in ali ji bo uspelo pregnati njegove skrbi?