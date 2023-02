Ali se je sanjski Toni odločil za pravo kandidatko?

Sanjski moški Toni Šćulac je po težkem slovesu od Karoline zadnjo vrtnico poklonil Stankici, v katero se je zaljubil do ušes in brez katere si ni več znal predstavljati svojega življenja. Po koncu snemanja romantičnega popotovanja se bodo trojica in vse ostale kandidatke, ki so se borile za srce sanjskega moškega, znova srečali v studiu. Med dekleti bo tudi Slovenka Ksenija, med obujanjem spominov pa se bodo odpirale stare rane in prebujala stara čustva.