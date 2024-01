Ali ste poznali te zanimivosti o filmski uspešnici Oceanovih 8?

Ne zamudite filma Oceanovih 8 nocoj ob 20. uri na POP TV!

Zvezdnice filma Oceanovih 8 se skupaj lahko pohvalijo s štirimi oskarji, dvema emmyjema, devetimi grammyji, šestimi zlatimi globusi, petimi nagradami Bafta in desetimi nagradami SAG. Spomnimo, v filmu lahko uživamo ob spremljanju zvezdnic, kot so Sandra Bullock , Cate Blanchett , Anne Hathaway , Mindy Kaling , Sarah Paulson , Awkwafina , Rihanna in Helena Bonham Carter .

Dvojezična Sandra Bullock

Lik Sandre Bullock v filmu tekoče govori nemški jezik. To za igralko, hčerko nemške učiteljice petja in ameriškega vojaka, ni bil večji izziv, saj je zvezdnica prvih 12 let svojega življenja preživela v Nemčiji in ima še danes tako nemško kot ameriško državljanstvo.

Umetnost, ki posnema življenje

Komedija, ustvarjena po navdihu trilogije Oceanovih enajst, dvanajst in trinajst, spremlja skupino žensk, ki načrtujejo prefinjen rop na prestižnem dogodku Met Gala v newyorškem Metropolitanskem muzeju. Prave Met Gale, ki se vsako leto maja odvije v mestu, ki nikoli ne spi, in na rdečo preprogo privabi največje zvezde iz sveta filma, glasbe in mode, so se vsaj enkrat udeležile skoraj vse igralke iz filma. Oskarjevka Cate Blanchett in glasbena zvezdnica Rihanna sta poleg Anne Wintour celo gostili dogodek.

Zamenjava vlog

Vloga Anne Hathaway v filmu Oceanovih 8 je prvotno pripadala igralki Jennifer Lawrence. To ni prvič, da sta se igralki potegovali za isto vlogo, saj bi Hathawayeva morala zaigrati v filmu Za dežjem posije sonce, za katerega je Lawrenceova prejela oskarja za najboljšo igralko.

Manifestiranje

Mindy Kaling je že leta 2011 izrazila željo, da bi zaigrala v ženski različici franšize Oceanovih. Leta 2018 se ji je želja uresničila.

Zvezdniški obrazi

Ne le glavna zvezdniška zasedba, v filmu se pojavijo tudi številni drugi znani obrazi. Če boste pozorni, vam ne bodo ušli naslednji: Anna Wintour, Zayn Malik, Katie Holmes, Maria Sharapova, Serena Williams, Kim Kardashian, Adriana Lima, Kylie Jenner, Alexander Wang, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Lily Aldridge, Olivia Munn, Zac Posen, Hailey Bieber, Sofia Richie in Heidi Klum.

