'Ali ste za svoj obrok pripravljeni ubiti žival?'

"Lani sem imel priložnost napisati in posneti film za neprofitno organizacijo Last Chance for Animals. Bila je res zanimiva izkušnja, zato sem želel spet potiskati meje. Ko sem začel delati na filmu, je bilo prvo vprašanje, ali bi bil pripravljen ubiti hrano, ki jo dobim na krožnik," je režiser Dustin Brown opisal svoj novi kratki film Casa De Carne, v katerem gledalca sprašuje, ali bi bil pripravljen ubiti hrano oziroma žival, ki jo dobi na krožnik.

"Tako sem začel razmišljati o zgodbi, ki je postavljena v ne tako oddaljeno prihodnost, kjer restavracija ponuja nov pristop k uživanju hrane – to, da obiskovalec restavracije sam ubije žival, ki jo želi za večerjo. Ko sem raziskoval, sem videl, da to ni tako neznana ideja. Že zdaj določene restavracije ponujajo to – stranke same ulovijo žival, ki jo nato v kuhinji pripravijo."

Dodal je tudi, da so naša življenja postala izredno izolirana od same narave in ne vidimo več celotne slike, nenazadnje pa je vzgoja in zakol živali čedalje bolj skrita, zato je želel znova odgrniti to zaveso. "Želim, da ljudje pomislijo in se vprašajo, kakšna je resničnost. Zdaj bolj kot kdajkoli prej, potrebujemo zgodbe, ki bodo razširile naše mišljenje ... Lahko je uporabiti razlike za konflikt – različna rasa, vera, država, različne vrste. In vendar, vsi si delimo ta planet. Naše podobnosti daleč odtehtajo naše razlike."