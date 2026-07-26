Ali Zendaya z modo sporoča smrt lika v novem Spider-Manu?

Nič ni slajšega kot promocija filma, v katerem nastopa Zendaya . V to so prepričani modni navdušenci, ki vedo, da bo zvezdnica v sodelovanju s svojim dolgoletnim modnim stilistom vselej poskrbela, da se bo o premieri njenih filmov govorilo širom svetovnih medijev. Naj bo to promocija Odiseje , v sklopu katere se je po rdeči preprogi sprehodila v angelskih krilih, ali pa promocija franšize Dune: Peščeni planet , ko je za enega od dogodkov nadela robotsko opravo, Zendaya s svojo modo vselej nekaj sporoča.

Kaj torej 29-letna zvezdnica sporoča s črnino, v katero je odeta med promocijo prihajajočega filma Spider-Man: Nov dan? Oboževalci so prepričani, da igralka s črnimi oblekami namiguje na smrt enega od glavnih likov. Bo umrl njen lik MJ? Ali lahko morda umre celo sam Spider-Man? Da bodo za ogled filma potrebni robčki, je zvezdnica že pred časom namignila, ko je v enem od intervjujev dejala, da ima v mislih vsaj pet prizorov, ob katerih se bo gledalcem zarosilo oko.

Zanimivo, med turnejo je Zendaya le enkrat nadela belo barvo, in sicer med obiskom Šanghaja. Pozorni uporabniki na spletu so hitro opozorili na dejstvo, da bela barva v kitajski kulturi tradicionalno simbolizira smrt, žalovanje, nesrečo in slovo. Prav zato jo ljudje nosijo predvsem na pogrebih, medtem ko se ji na porokah in praznovanjih strogo izogibajo.