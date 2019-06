Almodovarju zlati lev za življenjsko delo v Benetkah

Direktor beneškega festivalaAlberto Barbera je v sporočilu za javnost zapisal, da je Pedro Almodovar v svojih filmih ponudil najbolj vsestranski, kontroverzni in provokativni portret Španije po vladavini Francisca Franca. Spomnil je, da so za njegove filme značilne teme, kot so transgresija, poželenje in identiteta, ki pa se jih loteva s pomočjo jedkega humorja ter z neverjetno vizualno lepoto.

Režiser je izrazil navdušenje nad tem, da bo prejel zlatega leve beneškega filmskega festivala, in dodal, da mu je nagrada seveda v čast."Lev bo postal moj domači ljubljenec, skupaj z mačkama, s katerima trenutno živim,"se je pošalil.

V svoji karieri je Almodovar režiral 21 igranih filmov, med katerimi so Ženske na robu živčnega zloma, Zveži me!, Visoke pete ter Vse o moji materi, ki mu je leta 2000 prinesla oskarja za najboljši tujejezični film.

Almodovar se med številnimi nagradami, ki jih je prejel za svoje delo, med drugim lahko pohvali tudi z nagrado za scenarij festivala v Cannesu za film Vrni se ter z nagrado beneškega filmskega za scenarij filma Ženske na robu živčnega zloma.

V Cannesu je režiser letos sicer že uspešno predstavil svoj najnovejši film z angleškim naslovomPain and Glory (Bolečina in slava), v katerem igra njegov zvesti sodelavec Antonio Banderas. Priljubljeni španski igralec je za vlogo režiserja v krizi prejel tudi festivalsko nagrado za najboljšo moško vlogo.