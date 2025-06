Amanda Seyfried bila na šestih avdicijah za Žlehtnobo

Kot je povedala v najnovejši epizodi podkasta In the Envelope, se je udeležila šestih avdicij. "Sem v privilegiranem položaju, kjer se mi preprosto ni treba udeleževati avdicij. Za Žlehtnobo sem bila šestkrat na avdiciji," je dejala. Avdicij se je udeleževala, kljub temu da je bila v tistem obdobju zelo zaposlena. "Za to glasbo sem garala leta in leta. Preprosto sem tekmovalna sama s seboj na zelo zdrav način," še dodala. Prav toliko avdicij je opravila tudi za Nesrečnike (Les Miserables).

To sicer ni prvič, da je igralka spregovorila o procesu. Marca je povedala, da je med eno od avdicij že pela s Cynthio Erivo, ki je v filmu odigrala vlogo Elphabe. "Lahko sem se resnično pripravila in povem vam, da se še nikoli nisem počutila tako trdno v svojem glasu kot na avdiciji. In to je nekako tisto, kar sem od tega dobila. Mislim, da se vse zgodi z razlogom. Poleg tega sem lahko pela s Cynthio, kar je bilo noro že samo po sebi," je tedaj dejala.

Po njenih besedah se vse zgodi z razlogom, doma pa da vsak pojejo Defying Gravity, glavno skladbo omenjenega muzikala.

Vlogo, za katero se je potegovala zvezdnica, je na koncu pripadla pevki in igralki Ariani Grande. Tako Grande kot Erivo sta bili nominirani vsaka v svoji kategoriji za oskarja.