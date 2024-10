Amanda Seyfried: Če Sabrina Carpenter želi igrati mojo hčer, bom to uresničila.

Se pa 38-letnica strinja, da bi v filmu lahko zaigrala tudi glasbenica Sabrina Carpenter, ki v sklopu nove turneje prepeva tudi hite priljubljene švedske zasedbe. Četudi je med igralko in glasbenico le 13 let razlike, je Amanda prepričana, da bi Sabrina lahko igrala njeno hčer.

"Lahko me postarajo s pomočjo ličil, saj sem igralka. To bi naredila. Če Sabrina Carpenter želi igrati mojo hčer, bom to uresničila. V redu je. Velika oboževalka sem." Da se s številkami ne obremenjujejo, so ustvarjalci filma dokazali, ko je 78-letna Cher zaigrala mamo le tri leta mlajši Meryl Streep.