Ameriška filmska akademija bo jutri podelila oskarje

Letošnja novost: nagrada za kasting

Oskarje bodo podelili v 24 kategorijah, prvič bodo podelili oskarja za kasting. Šestnajst nominacij za Grešnike presega dosedanji rekord 14 nominacij, ki so jih prejeli filmi Vse o Evi režiserja Josepha L. Mankiewicza iz leta 1950, Titanik, ki ga je napisal in režiral James Cameron, iz leta 1997, in Dežela La La, ki ga je napisal in režiral Damien Chazelle, iz leta 2016.

Izsek iz filma Grešniki FOTO: Profimedia

Film Grešniki, v katerem igra Michael B. Jordan vlogo bratov dvojčkov, se dogaja v 30. letih minulega stoletja v Misisipiju, kjer brata ustanavljata blues klub, medtem ko se borita proti rasizmu in vampirjem. Nominiran je tako za najboljši film kot režijo, izvirni scenarij, glavnega igralca ter vlogi stranskega igralca in igralke, ki sta ju odigrala britanski igralec Delroy Lindo in britansko-nigerijska igralka Wunmi Mosaku.

Michael B. Jordan v filmu Grešniki FOTO: Profimedia

Z desetimi nominacijami je podrl tudi rekord za največje število nominacij temnopoltih posameznikov za en film, filmski studio Warner Bros. Pictures pa je dosegel 30 nominacij in tako izenačil svoj rekord iz leta 2005.

Grešnikom sledi Ena bitka za drugo

S 13 nominacijami sledi akcijski triler Ena bitka za drugo, po osem nominacij pa so prejeli filmi Frankenstein, Sentimentalna vrednost in Veličastni Marty. V kategoriji za najboljši film se za zlati kipec poleg omenjenih potegujejo še filmi Bugonija, F1, Hamnet, Tajni agent in Vlak sanj. Na nagrado za najboljšega režiserja pa upajo še Paul Thomas Anderson za Eno bitko za drugo, Josh Safdie za film Veličastni Marty, Joachim Trier za Sentimentalno vrednost in Chloe Zhao za Hamneta.

Timothée Chalamet FOTO: AP

Kipca za najboljšega igralca se lahko nadejajo tudi Timothee Chalamet za vlogo v Veličastnem Martyju, Leonardo DiCaprio za vlogo v Eni bitki za drugo, Ethan Hawke za Modro luno in Wagner Moura za vlogo v Tajnem agentu, med igralkami pa so v tej kategoriji nominirane Jessie Buckley za vlogo v Hamnetu, Rose Byrne za Če bi imela noge, bi te brcnila, Kate Hudson za Song Sung Blue, Renate Reinsve za Sentimentalno vrednost in Emma Stone za Bugonijo.

Jessie Buckley FOTO: AP

Za izvirni scenarij so nominirani tudi filmi Modra luna, Bila je samo nesreča, Veličastni Marty in Sentimentalna vrednost. Zadnji je nominiran tudi v kategoriji za najboljši mednarodni film, kjer se oskarja nadejajo še Tajni agent, Bila je samo nesreča, Sirat in Glas Hind Radžab. V boju za prvič podeljenega oskarja za kasting so Nina Gold za film Hamnet, Jennifer Venditti za Veličastni Marty, Casandra Kulukundis za Ena bitka za drugo, Gabriel Domingues za Tajnega agenta in Francine Maisler za film Grešniki. Izbira igralske zasedbe je za uspeh filma ključnega pomena tako kot pisanje scenarija ali kostumografija, ki ju z oskarji nagrajujejo že desetletja, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Gabriel Domingues FOTO: Profimedia

Nagrade bodo podelili številni zvezdniki

Prestižne nagrade za dosežke v svetu filma bodo med drugim podeljevali zvezdniki Rose Byrne, Nicole Kidman, Jimmy Kimmel, Delroy Lindo, Ewan McGregor, Wagner Moura, Pedro Pascal, Bill Pullman, Lewis Pullman, Channing Tatum, Sigourney Weaver, Will Arnett, Adrien Brody, Javier Bardem, Priyanka Chopra Jonas, Kieran Culkin, Robert Downey Jr., Chris Evans, Anne Hathaway, Chase Infiniti, Mikey Madison, Paul Mescal, Demi Moore, Kumail Nanjiani, Gwyneth Paltrow, Maya Rudolph in Zoe Saldana.

Nicole Kidman FOTO: AP

Letošnjo podelitev nagrad bo drugič zapored vodil ameriški televizijski voditelj in komik Conan O'Brien

Na januarski podelitvi zlatih globusov, ki prav tako veljajo za pomembne nagrade za filmske dosežke, je prevladovala družinska drama Hamnet z zgodbo o tem, kako William Shakespeare in njegova žena premagujeta smrt svojega sina. Osvojila je tudi nagrado za najboljši dramski film. Film Ena bitka za drugo pa je osvojil nagrado za najboljšo komedijo ali muzikal. Ustvarjalci filma Grešniki so se morali zadovoljiti z nagrado za najboljšo glasbo ter nagrado za najboljši kinematografski in blagajniški dosežek.