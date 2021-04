Ameriška filmska akademija napoveduje spektakularno podelitev zlatih kipcev

Predstavniki Ameriške filmske akademije so v napovedi 93. podelitve zlatih kipcev zapisali, da bo na prireditvi nastopila "resnično zvezdniška igralska zasedba" , ki bo zasijala tako, da "bodo potrebna sončna očala". Med nastopajočimi zvezdniki bodo lanski veliki zmagovalci: Joaquin Phoenix, Renee Zellweger, Brad Pitt in Laura Dern ter južnokorejski režiser Bong Joon-ho , ki je lani slavil s filmom Parazit , navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Na "filmski prireditvi" , ki bo zaradi epidemije covida-19 potekala z dvomesečno zamudo v siceršnjem tradicionalnem hollywoodskem prizorišču, znamenitem gledališču Dolby, in bo predvajana v živo, bodo nastopili tudi Angela Bassett, Halle Berry in Bryan Cranston . Obenem bodo poskrbeli za dodatna prizorišča v Veliki Britaniji in Franciji za vse nominirance, ki ne morejo potovati v Los Angeles.

Kot zanimivost AFP navaja še, da so organizatorji nominirance pozvali, naj se oblečejo formalno, "kar bo kul, medtem ko oblačila za vsakdan ne bodo".Produkcijo podelitve so zaupali režiserju Stevenu Soderberghu, ki je že pred meseci dejal, da so s koproducentoma Jessejem Collinsom in Stacey Sherob tej priložnosti "vznemirjeni in prestrašeni obenem".