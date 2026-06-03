Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Ameriška filmska akademija s posebno nagrado za kinodvorane

Los Angeles, 03. 06. 2026 13.55 pred 22 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Kinodvorana

Ameriška filmska akademija je napovedala novo nagrado, s katero želi počastiti obiskovanje filmov in tradicionalno filmsko izkušnjo v kinodvoranah. Na seznam Academy Marquee Theater List bodo uvrstili kino gledališča, ki občinstvu ponujajo izjemno izkušnjo, ohranjajo filmsko zgodovino in služijo kot kulturna središča v svojih skupnostih.

Seznam bodo prvič objavili spomladi prihodnje leto, na njem pa bo 25 kino gledališč iz ZDA in 25 iz tujine. Kinodvorane bo izbral odbor članov akademije iz vseh podružnic, odobril pa jih bo upravni odbor akademije, poročajo tuji mediji.

Ameriška filmska akademija bo nagrajevala tudi kino gledališča.
Ameriška filmska akademija bo nagrajevala tudi kino gledališča.
FOTO: Profimedia

Za uvrstitev na seznam se lahko potegujejo kinodvorane, ki delujejo vse leto, ob tem pa velja, da je mogoče prijaviti največ deset kinodvoran, ki jih upravljata ista veriga ali lastnik. Med merili za uvrstitev na seznam so vključevanje skupnosti, vizualna in zvočna predstavitev, program, raznolikost in dostopnost, zgodovinski pomen in ohranjanje ter zasnova, osvetlitev in pogoji za delovanje.

Sezam Academy Marquee Theater List bo objavljen kot del praznovanja stoletnice ameriške Akademije filmskih znanosti in umetnosti, ki vsako leto podeljuje prestižne nagrade oskar.

Razlagalnik

Ameriška akademija filmskih znanosti in umetnosti (AMPAS) je vplivna strokovna organizacija s sedežem v Beverly Hillsu v Kaliforniji, ustanovljena leta 1927. Njen primarni cilj je napredek filmske umetnosti in znanosti. Organizacija je najbolj znana po vsakoletni podelitvi nagrad oskar, ki veljajo za najprestižnejša priznanja v filmski industriji, poleg tega pa skrbi za arhiviranje filmske dediščine in izobraževanje na področju filma.

Kinodvorane so skozi 20. stoletje igrale ključno vlogo kot družbena središča, kjer se je oblikovala skupnostna izkušnja gledanja filmov. Mnoge starejše dvorane, pogosto imenovane 'filmske palače', so bile arhitekturno pomembne zgradbe, ki so s svojo razkošno notranjostjo in tehničnimi inovacijami spreminjale film iz preproste zabave v pomemben kulturni dogodek. Ohranjanje teh prostorov danes pomeni ohranjanje fizičnega spomina na razvoj filmske tehnologije in načina, kako so generacije ljudi doživljale pripovedovanje zgodb na velikem platnu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
ameriška filmska akademija nagrada Academy Marquee Theater List kino gledališče
24ur.com Modne poslastice na četrtem gala dogodku Muzeja filmske akademije
24ur.com Britanska filmska akademija napovedala spremembe pri podelitvi baft
24ur.com Ameriška filmska akademija bo jutri podelila oskarje
Zadovoljna.si Oskarjevi filmi, ki so navdušili svet
24ur.com Letni kino na Kongresnem trgu ponuja štiri filmske klasike
24ur.com Režiser in scenarist Michael Mann bo prejel prestižno filmsko nagrado
24ur.com Zvezdniško obarvan tretji gala dogodek Muzeja filmske akademije
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kako veste, da se začenja porod?
Kako veste, da se začenja porod?
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
zadovoljna
Portal
Navijačica, ki jih je gnala do zmage
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
vizita
Portal
Alkohol v vročini: napaka, ki jo poleti naredi veliko ljudi
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
cekin
Portal
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
7 jasnih znakov, da vaš partner še vedno ni prebolel bivše
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
dominvrt
Portal
To je najslabši čas za zalivanje trate
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
okusno
Portal
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763