Ameriška filmska akademija s posebno nagrado za kinodvorane

Seznam bodo prvič objavili spomladi prihodnje leto, na njem pa bo 25 kino gledališč iz ZDA in 25 iz tujine. Kinodvorane bo izbral odbor članov akademije iz vseh podružnic, odobril pa jih bo upravni odbor akademije, poročajo tuji mediji.
Za uvrstitev na seznam se lahko potegujejo kinodvorane, ki delujejo vse leto, ob tem pa velja, da je mogoče prijaviti največ deset kinodvoran, ki jih upravljata ista veriga ali lastnik. Med merili za uvrstitev na seznam so vključevanje skupnosti, vizualna in zvočna predstavitev, program, raznolikost in dostopnost, zgodovinski pomen in ohranjanje ter zasnova, osvetlitev in pogoji za delovanje.
Sezam Academy Marquee Theater List bo objavljen kot del praznovanja stoletnice ameriške Akademije filmskih znanosti in umetnosti, ki vsako leto podeljuje prestižne nagrade oskar.
Ameriška akademija filmskih znanosti in umetnosti (AMPAS) je vplivna strokovna organizacija s sedežem v Beverly Hillsu v Kaliforniji, ustanovljena leta 1927. Njen primarni cilj je napredek filmske umetnosti in znanosti. Organizacija je najbolj znana po vsakoletni podelitvi nagrad oskar, ki veljajo za najprestižnejša priznanja v filmski industriji, poleg tega pa skrbi za arhiviranje filmske dediščine in izobraževanje na področju filma.
Kinodvorane so skozi 20. stoletje igrale ključno vlogo kot družbena središča, kjer se je oblikovala skupnostna izkušnja gledanja filmov. Mnoge starejše dvorane, pogosto imenovane 'filmske palače', so bile arhitekturno pomembne zgradbe, ki so s svojo razkošno notranjostjo in tehničnimi inovacijami spreminjale film iz preproste zabave v pomemben kulturni dogodek. Ohranjanje teh prostorov danes pomeni ohranjanje fizičnega spomina na razvoj filmske tehnologije in načina, kako so generacije ljudi doživljale pripovedovanje zgodb na velikem platnu.
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