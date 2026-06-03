Ameriška filmska akademija s posebno nagrado za kinodvorane

Seznam bodo prvič objavili spomladi prihodnje leto, na njem pa bo 25 kino gledališč iz ZDA in 25 iz tujine. Kinodvorane bo izbral odbor članov akademije iz vseh podružnic, odobril pa jih bo upravni odbor akademije, poročajo tuji mediji.

Za uvrstitev na seznam se lahko potegujejo kinodvorane, ki delujejo vse leto, ob tem pa velja, da je mogoče prijaviti največ deset kinodvoran, ki jih upravljata ista veriga ali lastnik. Med merili za uvrstitev na seznam so vključevanje skupnosti, vizualna in zvočna predstavitev, program, raznolikost in dostopnost, zgodovinski pomen in ohranjanje ter zasnova, osvetlitev in pogoji za delovanje.

Sezam Academy Marquee Theater List bo objavljen kot del praznovanja stoletnice ameriške Akademije filmskih znanosti in umetnosti, ki vsako leto podeljuje prestižne nagrade oskar.