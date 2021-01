Ameriška igralka Faye Dunaway dopolnila 80 let

Na Floridi rojena Faye Dunawayse je rodila mami gospodinji in očetu, ki je bil vojaški častnik. Iz igre je diplomirala leta 1962 v Bostonu, nakar je dve leti nastopala na Broadwayu. Na platnu je debitirala leta 1976 v komediji The Happening ter istega leta nastopila z Warrenom Beattyjem v filmu Bonnie in Clyde.

Film so posneli po resnični zgodbi dveh prestopnikov -Bonnieju Parkerju in Clyde Barrow, ki sta v 30. letih minulega stoletja s svojo tolpo potovala po ZDA in ropala manjše trgovine in bencinske črpalke.