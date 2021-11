Ameriška igralka Sally Field praznuje 75 let

Pred 75 leti se je rodila igralka Sally Field, ki se je z dvema oskarjema in vlogami močnih žensk vpisala med najvidnejše hollywoodske zvezdnice zadnjih desetletij. Kariero je začela na televiziji, h kateri se je kasneje vrnila, vmes pa je poskrbela za prepoznavne vloge v filmih, kot so Norma Rae, Prostori v srcu, Forrest Gump in Lincoln.

V kalifornijski Pasadeni rojena igralka se je na igralsko pot podala leta 1965, ko je nastopila v televizijski seriji Lawrence in Gidget, ki pa je bila ukinjena že po prvi eni sezoni. Čeprav njeni prvi poskusi na televiziji niso bili najuspešnejši, je pozneje, leta 1977, za vlogo Sybil prejela prvega emmyja. icon-expand Sally Field FOTO: Profimedia Istega leta ji je uspel preboj na velika platna s filmom Smokey in Bandit, v katerem je nastopila ob Burtu Reynoldsu, nekaj let pozneje si je z vlogo v filmu Norme Rae prislužila oskarja, drugega pa ji je prinesla vloga v drami Prostori v srcu. V filmu je odigrala mlado vdovo, ki v času velike depresije v ZDA skuša preživeti na plantaži bombaža v Teksasu. Večkrat nagrajena igralka se je v filmsko zgodovino zapisala še v vlogami v filmih Jeklene magnolije (1989), Forrest Gump (1994) in Bratje in sestre (2006), nastopila pa je tudi v komedijah Očka v krilu (1993) in Blondinka s Harvarda 2 (2003). PREBERI ŠE Med podnebnim protestom aretirali Sally Field Leta 2012 je bila nominirana za oskarja za stransko vlogo v filmu Stevena Spielberga Lincoln, v katerem je odigrala soprogo ameriškega predsednika Abrahama Lincolna, nazadnje pa je je nastopila v filmu Zdravo, ime mi je Doris. V njem je igrala žensko v 60. letih, ki začne po seminarju o samopomoči zapeljevati mlajšega sodelavca. Igralka ima tri otroke. Dvakrat je bila poročena in ločena, najprej s Stevenom Craigom, nato z Alanom Greismanom, na njeno življenje in delo pa naj bi vplival tudi Reynolds, s katerim je posnela štiri filme.