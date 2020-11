Ameriška igralka Whoopi Goldberg dopolnila 65 let

Na njeno ljubezen do znanstvenofantastične serije Zvezdne steze je močno vplivala temnopolta igralka Nichelle Nichols , ki je v seriji igrala vlogo Nyote Uhure. Whoopi Goldberg je kasneje nastopila v televizijski seriji Zvezdne steze: Naslednja generacija producenta Gena Roddenberryja , ki je bila na sporedu med letoma 1987 in 1994.

Je tudi vokalistka in tekstopiska, politična aktivistka, pisateljica in voditeljica pogovornih oddaj. Je ena redkih zvezdnikov, ki je dobila v roke televizijsko nagrado emmy, glasbeno nagrado grammy, gledališko nagrado tony, za vlogo v filmuBarva škrlata pa je prejela tudi oskarja. Prejela je tudi britansko filmsko nagrado bafta in dva zlata globusa. Za nagrade emmy je bila nominirana kar 27-krat, slavila je dvakrat.

Leta 2006 je v intervjuju zaThe New York Timesrazkrila, da ime Whoopi prihaja iz šaljivega pripomočka za spuščanje vetrov whoopee cushion. "Ko nastopaš na odru, nimaš časa, da bi šel na stranišče in zaprl vrata. Če te torej malce napenja, moraš to spustiti ven. Ljudje so mi pravili, da sem kot whoopee cushion, in od tod moje ime," je dejala.

Od leta 2007 je ena izmed moderatork pogovorne oddaje The View. Kot voditeljica in komičarka je znana po svoji neposrednosti in kontroverznih komentarjih, ki so nemalokrat poželi neodobravanje javnosti, med njimi tisti, glede rasizma Mela Gibsona in posilstev v Hollywoodu.

Oktobra je v oddaji The Late Late Show with James Corden potrdila, da so v teku pogovori o tretjih pojočih nunah. Nadaljevanje preteklih uspešnic pri Disneyju sicer napovedujejo že več let.