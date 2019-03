Ameriška korporacija Disney si zdaj lasti tudi Deadpoola

Ameriška korporacija Disney je zaključila 71,3 milijarde dolarjev (okoli 63 milijard evrov) vreden prevzem televizijske in filmske produkcije medijskega podjetja 21st Century Fox, ki ga je kupila od Ruperta Murdocha.

Disney in Fox sta dva od šestih večjih hollywoodskih filmskih studiev, oba predvajata televizijske programe. V sklopu nakupa je Disney med drugim pridobil več filmskih in televizijskih studiev, kabelskih mrež z zabavno vsebino in mednarodne televizijske programe. Med drugim je pridobil tudi pravice za Avatar, Ledeno dobo, Moderno družino, Vojno zvezdinSimpsonove. Na tovrstni prevzem se je šaljivo oglasil tudi igralec Ryan Reynolds, ki upodablja priljubljenega Deadpoola, na Twitterju je namreč zapisal, da se njegov lik vrača v šolo.