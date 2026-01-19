Ameriška pevka Gracie Abrams bo prvič zaigrala v filmu

26-letna Gracie Abrams je objavila zapis na družbenem omrežju, s katerim je potrdila, da začenja kariero na filmskih platnih.
Abrams, ki je hčerka hollywoodskega režiserja J. J. Abramsa, je leta 2023 izdala svoj prvi album Good Riddance, ki mu je sledil album The Secret of Us. Bila je nominirana za grammyja za najboljšo novo izvajalko. Revija Rolling Stone jo je označila za eno najbolj obetavnih mladih izvajalk pop glasbe, album Good Riddance pa za enega najboljših debitantskih albumov leta.
Halina Reijn je leta 2019 kot režiserka debitirala s filmom Instinct, ki mu je sledila grozljivka Bodies Bodies Bodies (2022). Nazadnje je režirala film Ljubica, kjer je Nicole Kidman zaigrala v vlogi direktorice podjetja, ki se spusti v afero s približno pol mlajšim praktikantom.
