Film/TV

Ameriška pevka Gracie Abrams bo prvič zaigrala v filmu

Los Angeles, 19. 01. 2026 09.02 pred 56 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.Z. STA
Gracie Abrams

Ameriška pevka in tekstopiska Gracie Abrams, ki je tudi nastopila v sklopu turneje superzvezdnice Taylor Swift Eras Tour, bo debitirala v filmu. Režijo filma z naslovom Please bo prevzela nizozemska režiserka Halina Reijn, ki piše tudi scenarij, je poročal ameriški spletni portal Deadline. Vsebina filma zaenkrat ni znana.

26-letna Gracie Abrams je objavila zapis na družbenem omrežju, s katerim je potrdila, da začenja kariero na filmskih platnih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Abrams, ki je hčerka hollywoodskega režiserja J. J. Abramsa, je leta 2023 izdala svoj prvi album Good Riddance, ki mu je sledil album The Secret of Us. Bila je nominirana za grammyja za najboljšo novo izvajalko. Revija Rolling Stone jo je označila za eno najbolj obetavnih mladih izvajalk pop glasbe, album Good Riddance pa za enega najboljših debitantskih albumov leta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Halina Reijn je leta 2019 kot režiserka debitirala s filmom Instinct, ki mu je sledila grozljivka Bodies Bodies Bodies (2022). Nazadnje je režirala film Ljubica, kjer je Nicole Kidman zaigrala v vlogi direktorice podjetja, ki se spusti v afero s približno pol mlajšim praktikantom.

gracie abrams pevka film

bibaleze
