Ameriška televizija ukinila oddajo komika Jimmyja Kimmla

Andrew Alford, predsednik lastnika televizije ABC Nextar, je sinoči sporočil, da so bile izjave Jimmyja Kimmla o smrti Charlieja Kirka žaljive in neobčutljive ter ne odražajo mnenj in vrednot lokalnih skupnosti, v katerih prikazujejo program.

"Konec tedna smo dosegli novo dno, ko je tolpa Maga obupano poskušala tega fanta, ki je umoril Kirka, prikazati kot karkoli drugega, kot enega izmed njih (...) med obtoževanjem je bilo tudi žalovanje – v petek je Bela hiša spustila zastave na pol droga (...) vendar na človeški ravni lahko vidite, kako težko to sprejema predsednik," je dejal Kimmel in predvajal posnetek Donalda Trumpa, ki na vprašanje novinarjev, kako se počuti ob smrti Kirka, odgovarja z besedami o obnovi Bele hiše.

Pripadnike Trumpovega gibanja Maga je razburilo to, da je Kimmel obtoženega strelca označil za enega od njih. Obtoženi Tyler Robinson namreč izhaja iz družine Trumpovih podpornikov, a je bil registriran kot neodvisni volivec. Zadnja leta je izražal nasprotovanje Trumpovi politiki in Kirkovim skrajno desnim stališčem.

Predsednik Zvezne komisije za komunikacije (FCC) Brendan Carr, ki ga je na položaj postavil Trump, se je na Kimmlove izjave ostro odzval in namignil, da lahko televizija ABC ostane brez dovoljenj za oddajanje, če ne bo ukrepala.

Nekaj ur kasneje je ukrepala in Kimmell se je pridružil drugemu Trumpovemu kritiku, Stephenu Colbertu, čigar komično oddajo bo televizija CBS ukinila prihodnje leto. Ko je CBS pred dvema mesecema sporočila to odločitev, jo je Trump pozdravil in napovedal, da bo Kimmel naslednji.