Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Film/TV

Ameriška televizija ukinila oddajo komika Jimmyja Kimmla

New York/Washington/Springfield, 18. 09. 2025 06.51 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , K.H.
Komentarji
33

Ameriška televizijska mreža ABC je ukinila večerno komično oddajo Jimmy Kimmel Live, potem ko ji je predsednik Zvezne komisije za komunikacije zagrozil z vladnim ukrepanjem zaradi Kimmlovih izjav o umoru desničarskega aktivista Charlieja Kirka, poročajo ameriški mediji. "Odlične novice za Ameriko," je Trump pozdravil potezo.

Jimmy Kimmel
Jimmy Kimmel FOTO: Profimedia

Andrew Alford, predsednik lastnika televizije ABC Nextar, je sinoči sporočil, da so bile izjave Jimmyja Kimmla o smrti Charlieja Kirka žaljive in neobčutljive ter ne odražajo mnenj in vrednot lokalnih skupnosti, v katerih prikazujejo program.

"Konec tedna smo dosegli novo dno, ko je tolpa Maga obupano poskušala tega fanta, ki je umoril Kirka, prikazati kot karkoli drugega, kot enega izmed njih (...) med obtoževanjem je bilo tudi žalovanje – v petek je Bela hiša spustila zastave na pol droga (...) vendar na človeški ravni lahko vidite, kako težko to sprejema predsednik," je dejal Kimmel in predvajal posnetek Donalda Trumpa, ki na vprašanje novinarjev, kako se počuti ob smrti Kirka, odgovarja z besedami o obnovi Bele hiše.

Pripadnike Trumpovega gibanja Maga je razburilo to, da je Kimmel obtoženega strelca označil za enega od njih. Obtoženi Tyler Robinson namreč izhaja iz družine Trumpovih podpornikov, a je bil registriran kot neodvisni volivec. Zadnja leta je izražal nasprotovanje Trumpovi politiki in Kirkovim skrajno desnim stališčem.

Predsednik Zvezne komisije za komunikacije (FCC) Brendan Carr, ki ga je na položaj postavil Trump, se je na Kimmlove izjave ostro odzval in namignil, da lahko televizija ABC ostane brez dovoljenj za oddajanje, če ne bo ukrepala.

Nekaj ur kasneje je ukrepala in Kimmell se je pridružil drugemu Trumpovemu kritiku, Stephenu Colbertu, čigar komično oddajo bo televizija CBS ukinila prihodnje leto. Ko je CBS pred dvema mesecema sporočila to odločitev, jo je Trump pozdravil in napovedal, da bo Kimmel naslednji.

Trump navdušen nad potezo

"Odlične novice za Ameriko. Čestitke ABC za pogum, da je končno storila, kar je bilo potrebno. Ostaneta še Jimmy in Seth, dve popolni zgubi na lažnih novicah NBC. Ukrepaj NBC! Predsednik DJT," je Trump, ki se trenutno mudi na obisku v Združenem kraljestvu, med drugim objavil na svojem družbenem omrežju Truth Social.

Trump je imel v mislih komika Jimmyja Fallona in Setha Myersa, ki imata svoji oddaji na televiziji NBC in prav tako zbijata šale na njegov račun.

Gibanje Maga in člani Trumpove vlade pozivajo k odločnim ukrepom proti kritikom Kirka. Odkar je bil ta umorjen so ustanove od vojske do šol, medijev in podjetij začele odpuščati tiste, ki so še naprej kritični do njega.

Preberi še Je Kimmel zaradi Trumpa pridobil italijansko državljanstvo? 'Huje je, kot smo mislili'

Nekdanji Trumpov strateg Steve Bannon je pozval celo k množičnim aretacijam in represiji na univerzah, medtem ko je minister za obrambo Pete Hegseth zaposlenim naročil, naj identificirajo in kaznujejo pripadnike vojske, ki so se posmehovali ali opravičevali Kirkovo smrt, poroča NBC.

Vendar pa je odstranitev Kimmlove oddaje doslej najbolj odmeven ukrep, v luči katerega je eden najbolj odločnih kritikov Trumpa, guverner Illinoisa JB Pritzker Američane pozval, naj se množično odzovejo na zatiranje svobode govora.

"Svobodna in demokratična družba ne more utišati komikov, ker predsedniku ni všeč, kar pravijo. To je napad na svobodo govora in tega ne smemo dopustiti. Vsi izvoljeni uradniki morajo spregovoriti in se upreti temu nedemokratičnemu dejanju," je na družbenih omrežjih objavil Pritzker, ki ga številni vidijo kot demokratskega predsedniškega kandidata za leto 2028.

ameriška televizija oddaja jimmy kimmel abc ukinitev
Naslednji članek

Uspešnica Belo se pere na devetdeset izšla še v razširjeni filmski izdaji

SORODNI ČLANKI

Je Kimmel zaradi Trumpa pridobil italijansko državljanstvo? 'Huje je, kot smo mislili'

Trump napovedal, da se bosta po Colbertu poslovila še Kimmel in Fallon

Zakaj je Jimmy Kimmel zavrnil vodenje oskarjev?

KOMENTARJI (33)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jank
18. 09. 2025 08.13
+1
Se še kdo spomni, da je bil nekoč verbalni delikt v Jugi? No, sedaj pa ga je v "svobodo govora" ponovno obudil Trump z njegovim gnezdom. In tako si predstavljajo svobodo govora vsi skrajni desničarji, po načelu: mi smemo vse, ostali pa o nas morajo samo lepo, vsaka kritika pa je za nas sovraštvo in ga smemo zatreti z vsemi sredstvi. Spomnimo se, kaj so janšisti počeli z mediji in ljudmi, ki so jim nasprotovali.
ODGOVORI
1 0
GAYPROPAGANDA
18. 09. 2025 08.11
-1
Ah ta svoboda govora!? Ali se ni MAGA za to zavzemala?
ODGOVORI
0 1
Artechh
18. 09. 2025 08.11
+1
Pa tok imajo za povedat demokrati o sovražnem govoru. Naj bodo veseli da niso umorjeni ampak dobijo legalne posledice za svoje neumnosti
ODGOVORI
1 0
ptuj.si
18. 09. 2025 08.11
+1
👍👍
ODGOVORI
1 0
Igi31
18. 09. 2025 08.11
+1
zadnjič se je kimmel pohvalil da ima italjanski pasuš haha, naj pride v Italijo da tega klovna še od tam izženejo
ODGOVORI
1 0
ČrniGad
18. 09. 2025 08.11
''Komik'' vzeto v najširšem možnem smislu.
ODGOVORI
0 0
nelika123
18. 09. 2025 08.09
+0
Kdo bi si želel zaposlenega, ki vzklika od veselja ob smrti nekoga s katerimi ne deli istega mnenja? Hmmm, pravilno. Jaz osebno bi ga dojemala kot psihopata in bi me bilo strah, da v njegovi bližini povem kaj napačnega.
ODGOVORI
4 4
LeviTUMOR
18. 09. 2025 08.08
-3
Kolikor je Amerika zabluzila zdele zadnjih 15-20 let (no glede na to da so levi prevzel vajeti, to sploh ni cudno), vsaj pravični sistem se vedno vsaj mal deluje. Odlično in pravilna poteza. Ta Kimmel je en navaden zdraharski pripadnik leve strupene sekte, kot 90% drugih znanih obrazov tam dol in to je prvi korak da se jih malo prizemlji. Tukaj pa zdaj vlada čisti divji zahod in korupcija. Tukaj so pa vandalske zdraharji in balkanci bili še nagrajeni za kaos, anarhijo in groznjam iz smrtjo med letom 2020-2022. Ali pa makarović ka in njen odvraten obrekovanje. Upam, da se leta 2026 zamenja celotna koalicija in da se zacnemo vračat v neko normalnost, ker ce ne je konec.
ODGOVORI
1 4
Celjan78
18. 09. 2025 08.09
+0
naj uganem.... nisi ravno izobražen?
ODGOVORI
2 2
LeviTUMOR
18. 09. 2025 08.12
Sem te sesul na vseh levelih ne? Nimaš kej za odgovorit pametnega? Odlicno🙂
ODGOVORI
0 0
televizija2000
18. 09. 2025 08.08
+1
Nori diktator in cenzura
ODGOVORI
4 3
brainiac007
18. 09. 2025 08.07
-2
Še malo pa bodo imeli tako kot v Rusiji
ODGOVORI
3 5
Lark
18. 09. 2025 08.07
-1
Ali je to pravilno - NE. Ali je to cancel culture - DA. Nauk zgodbe: ko izumiš in nekaj uporabljaš proti drugim, bo slej ko prej uporabljeno proti tebi. #Karma
ODGOVORI
4 5
nelika123
18. 09. 2025 08.11
To ni cancel kultura, ker gre za moralo. Cancel kultura se osredotoča na to, da te nekdo kensla, ker poveš drugačno mnenje, ki ga imaš ti. Tukaj pa gre za moralne vrednote. veseliti se smrti drugega, ni univerzalno želeno vedenje.
ODGOVORI
0 0
zvoneti
18. 09. 2025 08.06
-1
Diktatura v najbolj demokratični državi na svetu v vsem svojem sijaju.
ODGOVORI
8 9
Mikl
18. 09. 2025 08.09
+2
Norčevanje iz smrti .. vse ima svoje meje
ODGOVORI
3 1
Mikl
18. 09. 2025 08.06
+3
Edino pravilno
ODGOVORI
8 5
Mikl
18. 09. 2025 08.06
+6
Zanimivo da se nihče ob Anglijo ne spotakne .. aja ne smete pisat
ODGOVORI
7 1
komentator112
18. 09. 2025 08.05
+6
Saj tudi ni bil zabaven..
ODGOVORI
10 4
klop12
18. 09. 2025 08.05
+0
Krampovci pa o svobodi govora haha. Kolk so nstegnili maga
ODGOVORI
7 7
Fluxx
18. 09. 2025 08.04
-5
Se malo pa bodo aretirali in zaprli vsakega ki bo rekel kaj ce Mago ali predsednika. Ljudje pa bodo ploskali jot da je leto 1939.
ODGOVORI
5 10
Mikl
18. 09. 2025 08.06
+2
Norčevanje iz smrti je sprejemljivo ane ?
ODGOVORI
5 3
Mikl
18. 09. 2025 08.07
+3
Norčevanje iz umora je sprejemljivo ?
ODGOVORI
4 1
Fluxx
18. 09. 2025 08.10
-1
Umrl je kot pes je rekel donald o nekomu. Se pomnis?
ODGOVORI
0 1
Odisej25
18. 09. 2025 08.03
+11
Vsi mediji vključno s našimi so skorumpirani. Novice so lahko le take, ki odgovarjajo oblastem. lastniki medijev so tisti, ki zagavorjajo svoje interese in ti so ponavadi laž na laž. Mnenje , ki nasprotuje tem interesom enostavni ignorirajo ali zbrišejo.
ODGOVORI
12 1
Mikl
18. 09. 2025 08.02
+4
Pravilno
ODGOVORI
9 5
server
18. 09. 2025 08.02
-2
To, da ljudje v Ameriki izgubljajo službe zaradi nekaj - po mnenju trenutne oblasti - napačnih besed, pomeni konec svobode govora.
ODGOVORI
8 10
Prodigy93
18. 09. 2025 08.03
+6
ljudje so začeli zgubljat življenja v Ameriki - zaradi nekaj napačnih besed. ni primerjave.
ODGOVORI
11 5
Mikl
18. 09. 2025 08.04
+1
Ko se norčuješ iz nekoga ki je bil ravnokar umorjen... temu ti rečeš napačne besede ??? Še premalo jih kaznujejo ...
ODGOVORI
8 7
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256