Ameriški filmarji se vračajo v Posočje: aprila snemanje na Kaninu

Potem, ko je v Slovenijo prispela britanska igralka Naomi Watts, ki trenutno na Krvavcu snema film, pa iz Bovškega konca prihaja novica, da bo Kanin naravni studio za nov ameriški akcijski film. Tam se te dni že mudi režiser in tudi del filmske ekipe. Podrobnosti dogajanja so še zavite v tančico skrivnosto, nedvomno pa je, da lepote Slovenije - smaragdnost reke Soče, slikovitost blejskega otoka, prisrčnost obalnega dela - prepričajo marsikaterega filmskega producenta.

Naše najvišje ležeče smučišče si je ta teden že ogledala ekipa 30 ljudi filmske produkcije. Prizore bodo Američani snemali na smučarski progi v Grabnu, na območju postaje C krožnokabinske žičnice in na bližnjem Stolu, poroča portal MMC in lokalni severnoprimorski mediji.

icon-expand 400 članska ekipa ameriških filmarjev bo na Kaninu snemala akcijski film. FOTO: Kanin

Kot smo že poročali, trenutno na Krvavcu snemajo z britansko igralko Naomi Watts, aprila pa bo druga ameriška filmska ekipa zasedla Kanina. Snemanje akcijskega filma bo potekalo predvidoma do junija. Film naj bi po povrtnih planih snemali že lani, toda načrte jim je prekrižala pandemija novega koronavirusa.

Kot še poroča MMC bo ekipa kar številčna, saj se bo ta v kratkem razširila na 400 oseb. Na Bovško je že prispel tudi režiser, filmska zasedba pa bi naj postregla tudi z zvenečimi imeni. Za smučarje bo tako Kanin odprt med vikendi, med tednom pa bo na voljo le filmski ekipi. Da je sončno Posočje atraktivna filmska kulisa, pa so ameriški filmarji ugotovili in dokazali že pred pred leti. Jeseni leta 2019 so tam snemali holywoodsko serijo Kolo časa (The Wheel of Time), posneto poseriji istoimenskih romanov Roberta Jordana. Najbolj odmevno pa je bilo snemanje zaključnih prizorov drugega dela filma Zgodbe iz Narnije na Bovškem. Ustvarjalce filma je takrat očarala reka Soča, čez katero so tudi za lastne potrebe zgradili most čez reko, ki so ga po koncu snemanja tudi odstranili.

icon-expand Snemanje zgodb iz Narnije FOTO: POP TV

Tudi drugi fulmski ustvarjalci se niso mogli upreti neverjetnim lepotam Slovenije. Deželo na sončni strani Alp je leta 1992 obiskal tudi irski igralec Pierce Brosnan. Še preden je postal znan po vlogi legendarnega Jamesa Bonda, je na železniški progi med Ljubljano in Kočevjem snemal prizore za film Vlak smrti (Death Train).

icon-expand Pierce Brosnan je v Sloveniji snemal prizore za film Vlak smrti. FOTO: AP

Pred 35 leti, pa se je v Sloveniji mudil mojster borilnih veščin in filmski igralec Jackie Chan, saj so nekaj prizorov za film Božji oklep (Armour of God) snemali v Predjamskem gradu pri Postojni. Zgodbo za film je napisal ravno Chan, ki je prav tako prijel za režisersko taktirko in nastopil v vlogi glavnega lika. Lepote Slovenije pa segajo tudi do daljnje Indije, saj ustvarjalci iz Bollywooda redno snemajo pri nas. Prizore za svoje filme so že snemali na Bledu, v Piranu, Ljubljani in Postojnski jami. Tako je leta 2012 nastal prvi v Sloveniji posnet bollywoodski film - Naayak. Na podobnih lokacijah, v glavnem mestu, Piranu in na Bledu pa so snemali tudi korejski filmarji. Lepote Slovenije so tako vidne v nekaterih prizorih serije Dragi moj prijatelj (Dear my Friend).