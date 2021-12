Ameriški filmski inštitut izbral deset najboljših filmov leta

Na seznamu je nova različica muzikala Zgodba z zahodne strani Stevena Spielberga, znanstvenofantastični film Dune: Peščeni planet, ki ga je režiral Denis Villeneuve in drama o otroku gluhih staršev Coda režiserke Siane Heder.

Med najboljših deset je AFI uvrstil tudi biografski športni film King Richard o očetu teniških igralk Venus in Serene Williams režiserja Reinalda Marcusa Greena, dramo The Tragedy of Macbeth, ki jo je po drami Williama Shakespeara režiral Joel Coen, in vestern The Power of the Dog novozelandske režiserke Jane Campion.

Seznam dopolnjujejo še satirična komedija Don't Look Up Adama McKayja, romantični film Licorice Pizza Paula Thomasa Andersona, psihološki triler Nightmare Alley Guillerma del Tora in muzikal Tick, Tick. Boom!, ki ga je režiral Lin-Manuel Miranda.