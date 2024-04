Ameriški igralec Cole Brings Plenty najden mrtev, preiskava poteka

Truplo 27-letnega Cola Bringsa Plentyja so odkrili v petek, potem ko je bila lokalna policija poslana, da pregleda prazno vozilo. Šerifov urad v okrožju Johnson je dejal, da preiskava še poteka.

Policija mesta Lawrence v Kansasu je v začetku tedna igralca identificirala kot osumljenca v primeru nasilja v družini, v katerem so trdili, da imajo verjeten razlog za njegovo aretacijo. "Policisti so se odzvali na poročila o ženski, ki je kričala na pomoč, vendar je osumljenec pobegnil, preden so policisti prispeli."

Igralčevo smrt je potrdil tudi njegov stric, igralec Moses Brings Plenty. Ta je na Instagramu delil izjavo svojega brata, pokojnikovega očeta, ki se je glasila: "Z globoko žalostjo moram potrditi, da je bil moj sin Cole najden in ni več z nami. Vsem želimo izraziti našo iskreno hvaležnost za molitve in pozitivne misli, ki ste jih poslali za Cola. V tem neverjetno težkem času prosimo za zasebnost, ko predelujemo svojo žalost in ugotavljamo, kako naprej."