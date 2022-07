Ameriški igralec Harrison Ford dopolnil 80 let

Hollywoodski zvezdnik, ki je svetovno slavo dosegel v Vojni zvezd, kjer se je predstavil kot Han Solo ter kasneje zablestel še kot Indiana Jones, praznuje 80. rojstni dan. Kljub visoki starosti je igralsko še vedno neustavljiv. V usnjeni jakni in s fedora klobukom se je doslej že petkrat prelevil v drznega profesorja arheologije Henryja Waltona Jonesa.

Harrison Ford je filmskega junaka Indiano Jonesa prvič upodobil leta 1981 v filmu Lov za izgubljenim zakladom, nazadnje pa leta 2008 v filmu Indiana Jones in kraljestvo kristalne lobanje. Peti film naj bi po načrtih producenta Stevena Spielberga in režiserja Jamesa Mangolda v kinematografe v ZDA prišel junija 2023. Disney je leta 2016 peto "epsko pustolovščino" napovedal že za julij 2019, a so se zgodile številne preložitve, nazadnje zaradi pandemije covida-19.

icon-expand Harrison Ford FOTO: Profimedia

Mads Mikkelsen, eden od Fordovih soigralcev v petem filmu o Indiani Jonesu, je nedavno potrdil izjemno telesno pripravljenost današnjega slavljenca. "Harrison je pošast, zelo prijazna pošast," je aprila dejal Danec v pogovoru za Hollywood Reporter. Dodal je, da so na prvi snemalni dan delali do petih zjutraj, in "potem se je (Ford) usedel na svoje gorsko kolo in prekolesaril 50 kilometrov.'' Ford je znan tudi po izvajanju številnih lastnih kaskaderskih podvigov v filmu. Igralec si je junija lani na vajah za prizor pretepa poškodoval ramo, a se je kmalu vrnil pred kamero. Z Indiano Jonesom je Ford postal zvezdnik, ki pa se se je igralsko preizkusil v številnih žanrih. Vloga policista v kriminalni drami Priča iz leta 1985 mu je prinesla nominacijo za oskarja. Roman Polanski ga je leta 1988 postavil v središče svojega psihološkega trilerja Frantic. V Zaposlenem dekletu je Ford pokazal tudi svoj talent za komedijo. Leta 1997 je v Ugrabitvi zaigral fiktivnega predsednika ZDA. Sledili so še drugi filmi.

icon-expand Harrison Ford kot Indiana Jones FOTO: Profimedia

Le nekaj mesecev pred svojim 80. rojstnim dnem se je Ford lotil še enega podviga. Aprila je namreč napovedal svojo prvo večjo vlogo v seriji, saj bo zaigral v humoristični seriji Shrinking. V nadaljevanki Jason Segel igra psihoterapevta, ki svojim bolnikom nenadoma prostodušno pove, kaj si misli, in tako razburka njihovo življenje. Ford v seriji igra njegovega mentorja, pionirja vedenjske terapije, ki se je po diagnosticirani Parkinsonovi bolezni prisiljen spopasti z novimi izzivi v življenju.

Ford velja tudi za velikega okoljskega aktivista in borca proti podnebnim spremembam. Na okoljskem vrhu v San Franciscu leta 2018 se je v bojevitem govoru zavzel za zaščito narave in staroselcev. Decembra 2019 je igralec odpotoval na svetovno podnebno konferenco v Madrid. "Če svetovna skupnost ne bo sprejela drznih pobud, na Zemlji ne bo več mogoče živeti in takrat ne bo pomembnega nič drugega," je posvaril v govoru. Svoje zasebno življenje oče petih otrok večinoma skrbno skriva. Sta se pa na naslovnicah znašli druga ločitev od njegove druge žene, scenaristke Melisse Mathison, in zveza z 22-letno mlajšo igralko Calisto Flockhart (Ally McBeal), s katero je poročen in ima odraslega posvojenega sina.

icon-expand Harrison in Calista FOTO: AP