Ameriški komik Eddie Murphy praznuje 60 let

Eddie Murphy se je kot Edward Regan Murphy rodil 3. aprila 1961 v newyorškem Brooklynu. Zaslovel je kot član ekipe komikov priljubljenega šova Saturday Night Live , katere del je bil med letoma 1980 in 1984. Aktiven je bil tudi v stand upu in je na lestvici 100 najboljših komikov vseh časov Comedy Central uvrščen na deseto mesto.

V svetu filma je najbolj znan po vlogah v komedijah48 ur(1982), Kolo sreče (1983), Policaj z Beverly Hillsa (1984), Trčeni profesor (1996) in Doktor Dolittle (1998 z nadaljevanjem v letu 2001). Med njegovimi zadnjimi uspešnimi filmi je Dolemite Is My Nameiz leta 2019, nedavno pa je nadaljevanje dočakala konec 80. let minulega stoletja zelo uspešna komedijaPrinc odkriva Ameriko.

Kritiki so najbolje sprejeli njegovo stransko vlogo izvajalca soula Jamesa "Thunderja" Earlyja v filmu Sanjske punce, za katero je med drugim leta 2007 prejel zlati globus. Je pa Murphy svoj glas večkrat posodil animiranim junakom, denimo oslu v seriji filmov o Shreku, med njegovimi posebnostmi pa je, da je v istem filmu večkrat nastopil v več vlogah (denimo Princ odkriva Ameriko in Trčeni profesor), in se, kot navajajo viri, s tem poklonil enemu od svojih idolov Petru Sellersu.

Murphy velja za enega najbolje plačanih ameriških igralcev. Leta 2015 je prejel nagrado Marka Twaina, ki jo humoristom podeljuje Center John F. Kennedy, lani pa je dobil tudi prvega emmyja za gostovanje v Saturday Night Live. Murphy se posveča še glasbi in je izdal albume How Could It Be (1985), So Happy (1989) in Love's Alright (1992).