Ameriško filmsko združenje Top Gun: Maverick izbralo za film leta

Top Gun: Maverick je po mnenju Nacionalnega odbora za filmski kritiko nagrado za režijo je prejel Steven Spielberg za avtobiografsko zgodbo The Fabelmans o svojem otroštvu. Za najboljša glavna igralca je NBR izbral Irca Colina Farrella za film Duše otoka in malezijsko igralko Michelle Yeoh za film Everything Everywhere All At Once. NBR je nagrajence razglasil v četrtek po lokalnem času. Nagrade bodo podelili 8. januarja v New Yorku.