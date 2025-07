Ammar Mešić: Še lani kot pomočnik na gradbišču, zdaj zvezda hrvaške serije

Serijo V dobrem in slabem spremljajte na POP TV od ponedeljka do petka ob 21. uri.

Jutranje vstajanje ob petih in dolgi delovni dnevi zanj niso bili težava – delo na gradbišču mu je pomenilo odmik od sklopa misli in čistilo glavo.

V seriji V dobrem in slabem, ki jo lahko spremljamo na POP TV, Ammar Mešić igra Kašmirja Miro Srića – mladega zavodnika, ki sanja o družinskem življenju in uspešnem podjetju. Ko je igralec prejel scenarij, je bil šokiran: "Takrat sem bil še na Dunaju, kjer sem delal kot pomočnik na gradbišču – polagal sem knauf, odvažal gradbeni odpad ... ..."

V začetku leta 2024 je Ammar ostal brez vseh igralskih projektov v Srbiji, potem ko je javno izrazil ogorčenje nad množičnimi napadi v osnovnih šolah. Krivdo je pripisal vladajoči politiki in predsedniku Aleksandru Vučiću, kar so mu ustvarjalci serije Igra sudbine (Igra usode) – v kateri je pet let igral vlogo Strahinje – zamerili in ga iz nje izločili.

"Ni mi težko o tem javno govoriti. Namesto da bi odgovoril, da sem v redu – ker realno nisem bil – sem se poglobil v misli. In takrat sem ugotovil, da v resnici nisem dobro, s tem pa so se začeli panični napadi." Pomagala mu je prijateljica, ki je imela podobno izkušnjo, ter zdravniki, ki so ga vodili skozi proces spopadanja z napadi.