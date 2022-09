Ana de Armas na grobu Marilyn Monroe prosila za dovoljenje za snemanje

Ana de Armas je v nedavnem intervjuju razkrila, da je pred začetkom snemanja filma z naslovom Blonde obiskala grob pokojne Marilyn Monroe in na nek način zaprosila za dovoljenje za delo na projektu. Tam ni bila sama, družbo ji je delala celotna ekipa, hollywoodski ikoni pa so se poklonili na poseben način.

Vsak član ekipe, ki sodeluje pri ustvarjanju biografskega filma, je spisal sporočilo, ki ga je namenil Monroejevi: ''Na veliko kartico je vsak član ekipe spisal nekaj besed. Nato smo odšli na pokopališče in list položili na njen grob. Na nek način smo si prizadevali za njeno privolitev.'' 34-letnica je ob tem priznala, da so vsi ob tem čutili veliko odgovornost in pritisk: ''Močno smo se zavedali dejstva, da bomo s filmom povedali neko drugo plat zgodbe. Zgodbo o Normi Jeane, osebi za tem likom, ki ga poznamo kot Marilyn Monroe. Kdo je v resnici sploh bila?''