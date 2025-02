Ana de Armas o Tomu Cruisu: Tako zelo je neverjeten

Pisalo se je leto 2023, ko je de Armas 62-letnega zvezdnika javno zasula s pohvalami. V enem izmed intervjujev je namreč dejala, da jo je prav Tom Criuse navdihnil za snemanje filma Ghosted. "Tako zelo je neverjeten," je takrat zapisala Ana na družbenem omrežju Instagram. Kubanska igralka pri Tomu najbolj občuduje njegov pogum, ki še posebej pride do izraza med snemanjem nevarnih prizorov v filmih. Criuse namreč slovi kot nekdo, se zelo redko odloči za kaskaderskega dvojnika in prevzame snemanje tveganih akcijskih prizorov sam.

To je lastnost, ki jo Ana najbolj občuduje in ji je pomagala, ko je stopila v vlogo Sadie Rhodes iz filma Ghosted. "Prizori so resnično zahtevni in boleči, po snemanju me boli celo telo. A je to tudi dober znak, saj pomeni, da se izboljšujem," je povedala zvezdnica. Ob tem je takrat dodala, da se seveda nikakor ne more meriti s Tomom in nivojem na katerem so njegove sposobnosti, a se je vseeno lahko poistovetila z njim. "Zdaj šele lahko zares cenim vse, kar počne Tom in razumem, zakaj to počne," je zaključila Ana.